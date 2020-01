Parlament Europejski areną awantury polskich europosłów. Wróblewski: "Jedno słowo: wstyd" (Opinia)

Krzyki, obrażanie, podniosłe hasła i niewiele konkretów – tak wyglądała "debata" polskich europosłów w Strasburgu dotycząca sądów i praworządności.

Polscy europosłowie – prym wiedli tu deputowani z PiS – przywoływali m.in. zdarzenia sprzed wielu lat, które obserwatorom z zagranicy niczego nie mówiły. Europoseł Joachim Brudziński wspomniał o akcji "Widelec" z czasów rządów PO (zatrzymania kibiców), a europosłanka Beata Kempa przypomniała, jak nieznani sprawcy podpalili jej biuro poselskie w Sycowie. Co ma to wspólnego z forsowaną dziś przez PiS ustawą dyscyplinującą sędziów? Nie wiadomo.

Co przytomniejsi obserwatorzy zwrócili uwagę, że to PiS – na czele z polskim premierem – chwaliło się kilka miesięcy temu, że to dzięki głosom eurodeputowanych partii Jarosława Kaczyńskiego Niemka Ursula von der Leyen została szefową Komisji Europejskiej. Tej samej Komisji, która wzywa dziś polski rząd, by wycofał się ze zmian, które forsuje dziś w Polsce PiS.