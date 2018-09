Orędzie Junckera: Europa mocarstwowa, ale zmęczona

W orędziu o stanie Unii Europejskiej Jean Claude Juncker starał się odpowiedzieć na problemy i kryzysy zagrażające Europie i odnowić wiarę w UE. Ale nie zrobił tego zbyt przekonująco. Junckerowi, tak jak samej Unii, brakuje przede wszystkim jednego - charyzmy. To nie wystarczy, by tchnąć nowe życie

Wszystko to dobrze wygląda na papierze. Ale jednocześnie chciałoby się zadać pytanie: skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? W proklamowany przez siebie optymizm i osiągnięcia zdawał się nie wierzyć nawet, który najważniejsze przemówienie roku wygłosił monotonnym, zmęczonym, biurokratycznym głosem.

To tym większa szkoda, że jeśli chodzi o treść, orędzie Juncker miało całkiem sporo ciekawych elementów. Juncker, mówiąc Macronem, malował obraz "europejskiej suwerenności" i Unii jako ważnego gracza na scenie światowej, konkurującego z Rosją na Bałkanach ("musimy uregulować sprawę rozszerzenia UE, zanim zrobią to za nas inni"), z Chinami w Afryce (propozycja nowego sojuszu z Afryką) i Stanami Zjednoczonymi w kwestii handlu i rywalizacji euro z dolarem. Postulował uczynienie z Unii bardziej samodzielnego mocarstwa, zdolnego do osiągnięć w kosmosie (program Galileo, mający konkurować z systemem GPS) i łatwiejszego podejmowania decyzji, tak by jeden kraj nie mógł blokować porozumienia ws. rosyjskich sankcji czy powstrzymywać Unii od zajmowania asertywnej pozycji wobec Chin.