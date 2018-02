Ocieplanie wizerunku Korei Północnej

Podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich sportowcy z Korei Północnej i Południowej maszerowali pod wspólną flagą. Kim Dzong Un wysłał też na Południe swoją siostrę. Ma to zapewnić poprawę wizerunku Korei Północnej, ale także jest rzadką szansą na rozmowy z reżimem w Pjongjangu.

Oprócz drużyny 22 sportowców władze w Pjongjangu wysłały do Korei Południowej 400 delegatów, w tym cheerleaderki i orkiestrę wojskową. Najważniejsza jest jednak delegacja polityczna o bezprecedensowo wysokiej randze.

Chociaż formalnie przewodniczy jej 90-letni Kim Yong Nam, protokolarna głowa państwa i dawny minister spraw zagranicznych, to najwięcej uwagi komentatorzy poświęcają Kim Yo Dzong – młodszej siostrze Kim Dzong Una, głowy północnokoreańskiego państwa, która jest pierwszym członkiem rządzącego klanu Kimów, który składa oficjalną wizytę na Południu.

Zaufana Kima

Członków rodziny Kimów można podzielić na tych, którzy cieszą się zaufaniem Kim Dzong Una i tych, którzy pozostają w niełasce. Ci ostatni to choćby Kim Pyong Il, przyrodni brat zmarłego przywódcy Kim Dzong Ila, zesłany na przymusowe wygnanie jako ambasador do Europy Środkowej (do 2015 roku urzędował w Warszawie) i Kim Dzong Nam, najstarszy syn byłego dyktatora zamordowany przed rokiem na lotnisku w Kuala Lumpur.