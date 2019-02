Kociszewski: Netanjahu "zaorał" polską politykę i dyplomację. Pokazał, że już mu nie zależy

Premier Izraela Beniamin Netanjahu przetoczył się przez Warszawę z siłą komanda Sayeret Matkal, w którym służył w młodości. W ciągu dwóch dni zdewastował polską dyplomację i rząd. Skoro tak działa w kraju zaprzyjaźnionym, to co robi wrogom? Muszą być przerażeni.

- On powiedział "Polanim" (pojedynczy Polacy), a nie "Ha’Polanim" (naród, lub wszyscy Polacy) – tłumaczy Wirtualnej Polsce Gili Cohen, znana publicystka izraelskich mediów publicznych, która słyszała premiera. – Naprawdę nie wiem, dlaczego to powiedział.

To jedno z możliwych wytłumaczeń, lecz Cohen nie potrafi jednoznacznie powiedzieć, Netanjahu wywołał kryzys przez nieporozumienie, czy celowo. Dziennikarka powiedziała WP, że wypowiedział kontrowersyjne słowa "głosem prowokacyjnym", ale to też interpretacja.

Nie zmienia to faktu, że premier Mateusz Morawiecki znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji. W Jerozolimie 18 i 19 lutego ma odbyć się szczyt Grupy Wyszehradzkiej z udziałem szefa polskiego rządu. Odwołanie spotkania, czy przeniesienie go do prezydenckiego "Zameczku" w Wiśle zgodnie z propozycją prezydenta Dudy, będzie trudne i dyplomatycznie kosztowne. Z kolei zbyt łagodne potraktowanie Netanjahu zostanie potraktowane przez wyborców PiS jako upokorzenie i zamiecenie sprawy pod dywan, co źle wróży w roku wyborczym.