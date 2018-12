Nadlatuje armia PiS-aniołów. Po aureolach ich poznacie

Partyjno-rządowe przebieranki, które PiS ogłosił Polakom, już przyniosły efekt. W karnawale zapomnijcie o wypożyczeniu kostiumów anielic/aniołów, czarodziejek/czarodziejów, pasterek/pastuszków. Władza wszystkie zarezerwowała. Nawet smerfy nie zostały.

Tylko król pozostał w garniturze

Jeśli Jarosław Kaczyński mówi, że partia ma zmienić twarz, to politycy PiS nie dywagują. Nawet jeśli któryś w duchu jęknie: "Prezesie, dlaczego?", to przecież nie podzieli się głośno swoimi wątpliwościami.

Jeśli przekaz utrwala odkurzona przez czynniki najwyższe była premier Beata Szydło, to klaszczemy, aż obrzękną nam prawice. Bo posłowie PiS – to trzeba im oddać – bardzo poważnie traktują wszystko, co partia im rozkaże.

W Szeligach, na słynnym już zlocie sytych, tłustych kotów – nazwanym dla niepoznaki konwencją PiS – było coś jeszcze, co kazało posłom uznać, że to nie przelewki.

Wybór okazał się jednak OK i Błaszczak mógł odetchnąć. Jakoś tak się złożyło, że po kilku minutach większość ministrów ocierała się o siebie anielskimi skrzydłami, a nad ich głowami majtały się aureole z pomalowanego na złoto kartonu. Wyróżniał się tylko minister energii, który przyczepił sobie do aureolki klika żaróweczek (żeby było jasne - zasilanych z baterii, czyli oszczędnie).

Geniusz Macierewicza zainspirował wszystkich

Oto Bernadeta Krynicka walczyła o kostium z Elżbietą Kruk (okazało się potem, że to strój nie anioła, a księżniczki. Do tego arabskiej), a Dominik Tarczyński rozpaczliwie próbował wcisnąć się w zbyt mały kostium św. Józefa. Prawie mu się udało, gdy poczuł na ramieniu czyjąś dłoń.

Wybór przewodniczącego speckomisji smoleńskiej zainspirował tłum. Uznali, że to wyjątkowo sprytne okazywać pokorę. Co prawda Józef był tylko jeden, ale wzięciem zaczęły cieszyć się stroje pastuszek i pastuszków. Geniusz Macierewicza dostrzegła nawet Beata Szydło, która towarzysko zawitała do wypożyczalni. Po krótkim targu swoje wdzianko anielicy udało się jej przehandlować na strój Maryi, co wyraźnie ucieszyło "matkę Polkę".