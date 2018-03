Morawiecki z Brukseli wraca z tarczą. Ale będzie musiał jej jeszcze wielokrotnie użyć

Po pierwszych 100 dniach premier Morawiecki jest mocno poobijany. Ale otrzepał kurz, starł krew i rusza do ofensywy. Zaczął w Brukseli, której wraca z tarczą. Ale do całkowitego zamknięcia sporu jeszcze daleko.

Po dwóch latach PiS przestało iść w zaparte i zgodziło się na drobne ustępstwa w sprawie sądów. Mateusz Morawiecki mógł w Brukseli pokazać, że w przeciwieństwie do poprzedniczki nie powtarza tylko w kółko, że ma rację, ale jest gotowy do negocjacji. Chodzi oczywiście o nowelizacje ustaw, które w czwartek przedstawił Marek Ast z PiS - wiek przechodzenia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn zostanie zrównany, a decyzje zamiast ministra sprawiedliwości będzie podejmował prezydent, a nie minister sprawiedliwości. Wydłuży się też nieco procedura odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów.

Mały koszt, spory zysk

To nie są wielkie zmiany - tych prezesów i wiceprezesów, których Zbigniew Ziobro chciał odwołać, już odwołano. Z kolei jeśli chodzi o przenoszenie w stan spoczynku, to trudno oczekiwać, by Andrzej Duda prowadził w tej sprawie drastycznie odmienną politykę niż Zbigniew Ziobro. W istocie więc PiS poświęca niewiele. I zapewne dzięki temu Mateuszowi Morawieckiemu udało się do tych zmian przekonać Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobrę. Minister Sprawiedliwości zapewniał, że popiera zmiany zaproponowane w Sejmie.