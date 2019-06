Mężyk: "Wzmocnienie Kaczyńskiego, docenienie Morawieckiego. Taki był sens rekonstrukcji rządu" (Opinia)

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wzmacnia nadzór nad rządem. Nie będzie miejsca na żadne dywagacje, rząd ma się twardo i bez pokus trzymać kursu. Rząd ma być sprawniejszy i bardziej zdyscyplinowany. Rekonstrukcja wyróżnia Mateusza Morawieckiego.

Z drugiej strony, oprócz oczywistego linku do centrali PiS, Jacek Sasin był jednym z polityków PiS najbardziej wspierających plan wymiany premier Szydło na Mateusza Morawieckiego, kiedy przez kilka tygodni późnej jesieni 2017 roku ważyły się losy roszady. I to on, obok awansowanego na pełnego członka RM szefa KPRM Michała Dworczyka odwiedza każdego dnia rano gabinet premiera z teczką dokumentów do decyzji.