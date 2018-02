Metoda Macierewicza. Dzięki niej wciąż udaje mu się szokować rewelacjami o Smoleńsku

Antoni Macierewicz wymyślił cudowna metodę na istnienie w polityce i mediach. Wybiera z rozległej i wielowątkowej sprawy smoleńskiej mniej znane wątki i zaczyna wokół nich tworzyć spiskowe teorie. O tym, że sprawę dawno wyjaśniono nikt już nie pamięta.

Antoni Macierewicz do perfekcji opanował metodę podgrzewania emocji wokół katastrofy smoleńskiej. (PAP, Fot: Paweł Supernak)

Antoni Macierewicz ma świadomość, że sprawa smoleńska nie wzbudza już tak dużych emocji jak 7, czy choćby 3 lata temu. Ale to nie znaczy, że nie wzbudza ich wcale. A były już minister obrony wykorzystuje to, by regularnie przypominać o sobie, a przede wszystkim by zabezpieczać swój polityczny przyczółek. Dla niego kolejne wrzutki smoleńskie to polisa ubezpieczeniowa.

Po pierwsze: "już wkrótce"

Jak Antoni Macierewicz to robi? Metoda jest prosta. Po pierwsze: zapowiedź. Macierewicz regularnie zapowiada, że już za kilka tygodni/miesięcy jego ludzie opublikują kolejne dowody/fakty/rewelacje/raport. Niedawno pierwszy raz ta metoda nie zadziałała, a przynajmniej nie w 100 procentach. W szczycie rekonstrukcyjnej gorączki zapowiedział, że nowy raport podkomisji smoleńskiej poznamy wiosną. Liczył, że dzięki temu zachowa stanowisko, bo jego dymisja zostałaby odebrana jako próba ukrycia prawdy o katastrofie i jej przyczynach.

Nie wystarczyło - Macierewicz stracił stanowisko, a kilka dni później na styczniowej miesięcznicy Jarosław Kaczyński upewnił się, że "lud smoleński" zaakceptował zmianę. Jednak prezes PiS nie posunął się do całkowitej marginalizacji wiceprezesa PiS - pozostawiono mu kierowanie smoleńską podkomisją działającą przy MON. A to oznacza, że teraz to jedyne źródło kapitału politycznego Macierewicza, więc będzie eksploatowane do cna.

Po drugie: "nowe dowody"

I tu przechodzimy do drugiego ważnego elementu "metody Macierewicza". Trudno o nowe dowody, skoro współpracownicy byłego szefa MON nawet nie byli w Smoleńsku, nie badali miejsca katastrofy ani wraku. Opierają się w pełni na materiałach, które już są - zebranych głównie przez Komisję Millera oraz prokuraturę. Brak własnego wkładu maskują sztuczkami, jak wynajęciem amerykańskich naukowców do zeskanowania bliźniaczego tupolewa, na którego cyfrowym modelu będą prowadzone symulacje i obliczenia.

Przede wszystkim Antoni Macierewicz polega na krótkotrwałej pamięci opinii publicznej i dziennikarzy. Doskonały przykład tego mamy teraz, kiedy minister i związane z nim media epatują rewelacjami o grzebaniu przy skrzydle przez tajemnicze osoby. - Między godziną 4 a 5, sześć osób ze służby technicznej samolotu przygotowywało go do lotu, czyli wykonywało obsługę bieżącą samolotu - tłumaczył w rozmowie z WP Maciej Lasek z komisji Millera. Przypominał też, że wszystko jest opisane w dokumentach a sensacyjne nagrania były znane już dawno. Sprawę przygotowania samolot badano też w procesie wiceszefa BOR gen. Pawła Bielawnego i "nikt nie miał do tego zastrzeżeń".

Po trzecie: cud niepamięci

Jednak mało kto pamięta takie szczegóły, mało kto pamięta raport Millera, mało kto pamięta zdementowane już rewelacje Macierewicza i spółki. Dlatego raz po raz uchodzą im akcje jak ta z nocnym grzebaniem przy skrzydle. Wystarczy, że rewelacje nagłośnią media Tomasza Sakiewicza ("Gazeta Polska", "GPC", TV Republika) i TVP Info, także opanowane przez tą ekipę.