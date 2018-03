Marcin Makowski: Z wizytą w Mar-a-Lago. "Zimowy Biały Dom" Donalda Trumpa od kuchni

Dojazd i okolice Mar-a-Lago w Palm Beach niczym specjalnym się nie wyróżniają. Ot, jeden z fragmentów urządzonego na bogato wybrzeża Florydy, pełen luksusowych rezydencji. Wystarczy jednak wjechać nieco głębiej, przekroczyć bramę "Południowego Białego Domu", zjeść tam obiad i obejrzeć wnętrza, aby zrozumieć na czym polega "sekret" miejsca, które stało się własnością Donalda Trumpa. Nam się to udało.

To, co wtedy nie spotkało się z uznaniem głów państwa, Donald Trump – już jako prezydent – zamienił w rzeczywistość. Oraz w dochodowy biznes, podnosząc cenę członkostwa w Mar-a-Lago Club ze 100 do 200 tys. dolarów, plus dodatkowa opłata w wysokości 14 tys. dolarów rocznie.

W zamian możni tego świata mogą korzystać z zaplecza sportowego 20-tej co do wielkości rezydencji w Stanach Zjednoczonych. Do ich dyspozycji oddano pole do gry w golfa, krykieta, salę medytacji, spa, basen, a w wolnych chwilach koncerty gwiazd (jedną z nich była Celine Dion, Michael Jackson spędził w rezydencji swój miesiąc miodowy z Marie Presley). Coraz częściej, niezapowiedzianym ”bonusem” okazują się również wizyty zagranicznych dygnitarzy, jak choćby japońskiego premiera Shinzo Abe, oraz prezydenta Chin Xi Jinpinga. Ze względu na coraz częstsze wizyty Donalda Trumpa, w Mar-a-Lago wybudowano również lądowisko dla helikopterów. Tyle tła historycznego, a jak to wygląda na żywo i w praktyce?