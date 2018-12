Marcin Makowski: Przedterminowe wybory w marcu? "Scenariusz poważnie brany pod uwagę przez Kaczyńskiego”

Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, w obozie władzy coraz częściej mówi się o przedterminowych wyborach, które miałyby się odbyć w marcu, po nieuchwaleniu ustawy budżetowej. W ten sposób PiS chciałoby wyprzedzić zjednoczenie opozycji, jeszcze przed głosowaniem do Europarlamentu. Czy ten scenariusz może się udać?

- Jarosław poważnie bierze pod uwagę przedterminowe wybory - słyszymy z ust jednego z wysoko postawionych polityków Zjednoczonej Prawicy. Plotka o postawieniu wszystkiego na jedną kartę jeszcze przed, potencjalnie niekorzystnym dla polityków obozu rządowego wyścigiem do Europarlamentu, zaczyna od ponad tygodnia żyć własnym życiem. Nie jest to w końcu pierwszy raz, gdy prezes Prawa i Sprawiedliwości w ten sposób wysyła sygnał do własnego obozu. W uproszczeniu ma on oznaczać zarówno wezwanie do wewnętrznej jedności, jak i mobilizacji, w sytuacji w której żaden z ministrów nie może być do końca pewny swojego stołka.

”Zamiast budżetu, wybory”

Jak miałby zostać zrealizowana podobna operacja? Rozmówcy Wirtualnej Polski wskazują na najbardziej możliwą opcję, na którą zezwala konstytucja. - Przesunięcie uchwalenia nowej ustawy budżetowej zostało zaplanowane na styczeń 2019. To decyzja nieprzypadkowa, odwlekająca wszystko do ostatniej chwili. Brak jej przyjęcia oznacza konieczność rozpisania przedterminowych wyborów - słyszymy. Wśród argumentów wymienianych za takim rozwojem wydarzeń, poza odwróceniem sekwencji ”najpierw głosowanie do Brukseli, potem parlamentarne”, wymienia się również wyprzedzenie ewentualnego wykrystalizowania się partii politycznej pod patronatem o. Tadeusza Rydzyka, czyli powstanie konkurencji ”na prawo od PiS”.

- Wcześniejsze wybory skróciłyby również czas, w którym opozycja mogłaby się dogadać i wystawić wspólną listę. Pytanie, czy Biedroń zdołałby się zmobilizować w ciągu kilku miesięcy? To dla Zjednoczonej Prawicy miecz obosieczny, bo jego hipotetyczna partia mogłaby odebrać głosy Koalicji Obywatelskiej, a nie przekraczając progu 5 proc., zadziałać tak, jak brak reprezentacji lewicy w obecnym parlamencie - mówi dobrze poinformowany rozmówca WP z kręgów rządowych.

”Element zaskoczenia opozycji”

Wariant ”budżetowy” wcześniejszych wyborów ma jednak swoje negatywne konsekwencje. Jedną z nich jest konieczność operowania do czasu głosowania, które mogłoby się odbyć najwcześniej pod koniec marca, na tzw. prowizorium budżetowym - wyraźnie komplikującym rządzenie. Jak słyszymy od polityków PiS-u, trudno byłoby również wytłumaczyć, dlaczego premier Morawiecki nie uchwalił nowego budżetu, ”skoro był tak dobry, a gospodarka ma się tak świetnie”. Trzy miesiące czasu to również sporo z perspektywy politycznej, być może wystarczająco, aby wyeliminować element zaskoczenia w szeregach opozycji. - Jarosław Kaczyński ma jeszcze jeden problem, nieuchwalenie budżetu nie oznacza automatycznego przyspieszenia wyborów, do tego potrzebna jest jeszcze prezydenta Andrzeja Dudy. A od niej prezes nie chciałby być uzależniony - zdradzają źródła WP. Innego wariantu właściwie nie ma, ponieważ scenariusz uzyskania 3/5 poparcia sejmowego i powierzenia prezesowi rady ministrów sformowania nowego gabinetu, jest niemożliwy przy obecnej arytmetyce parlamentarnej bez poparcia PO i Nowoczesnej.

- Na razie prezes nie podjął ostatecznej decyzji, rozważa za i przeciw - mówi nam jeden z ministrów. Zapytany o ewentualną rekonstrukcję rządu przy okazji szybszego cyklu wyborczego odpowiada, że na ten temat się obecnie nie dyskutuje, może poza ewentualną dymisją szefa resortu energii, Krzysztofa Tchórzewskiego.

Ciekawym, wewnątrzrządowym wątkiem spekulacji o marcowych wyborach jest również powtarzana przez niektórych polityków prawicy teza o ”aktywnym zabieganiu ziobrystów za podobnym rozwojem sytuacji”. Jak słyszymy z ust naszego informatora, ludzie Zbigniewa Ziobry mają wspierać scenariusz wcześniejszych wyborów, ”argumentując racjonalnie za ich przeprowadzeniem”, ale równocześnie ”obawiając się, że w marcu TSUE kolejnymi wyrokami zdewastuje zmiany wprowadzone w sądownictwie”. - Jesienią przed parlamentarnymi wypadłby bilans podsumowania czterech lat rządów. Czym mogłoby się pochwalić Ministerstwo Sprawiedliwości? Kolejki w sądach, najważniejsze zmiany wycofane, bilans katastrofalny - twierdzi jeden z wpływowych polityków rządowych, po czym dodaje, że ”ziobryści licząc na przedterminowe wybory zakładają, że premierem nie zostanie Donald Tusk, prawica je wygra, a tworząc sojusz z Kukizem, uda się odsunąć Mateusza Morawieckiego od władzy, bo Paweł Kukiz go nie cierpi, głównie ze względu na niechęć do jego ojca, który odszedł z ruchu”.

”Wewnątrzpartyjne rozgrywki”

Gdy pytam o takie postawienie sprawy polityków związanych ze Zbigniewem Ziobro, stanowczo zaprzeczają podobnym spekulacjom. - Plotki o przedterminowych wyborach mogą krążyć w obozie władzy, ale Zbigniew Ziobro, nawet jeśli ma na ten temat jakieś zdanie, żadnego rozwiązania nie forsuje. Na pewno do nich nie namawia. Ministerstwo nie musi się bać podsumowania czterech lat pracy, bo akurat na gruncie ustawodawczym ma się czym pochwalić - twierdzi rozmówca WP z resortu sprawiedliwości. Jak dodaje; ”ustawa o Sądzie Najwyższych również nie wyszła z ministerstwa, bo przyjęto ustawę zaproponowaną przez Prezydenta. Negocjacji z Unią Europejską nie prowadziło Ministerstwo Sprawiedliwości, ale premier Morawiecki. Było to jedno zadań, które miało związek ze zmianą na stanowisku premiera rok temu”. Zapytany o efekty pracy szefa rządu, nasz informator nie kryje rozczarowania. - Efektem tych rozmów były liczne nowelizacje ustawy, które jednak nie zakończyły się zamknięciem sporu. Dopiero po tym, gdy nie udało się porozumieć z Komisją Europejską i zapadł wyrok TSUE, podjęto decyzję, by z przyczyn politycznych zmienić kwestionowane przepisy ustawy o SN - słyszymy. Według naszych innych rozmówców, wmanewrowanie w całą sprawę Zbigniewa Ziobry ma stanowić ”operację odwracania uwagi od własnych problemów w KPRM”.

Bez względu na to, która z przedstawianych wersji wydarzeń jest prawdziwa, nie ulega wątpliwości, że choć obecnie mało prawdopodobny, scenariusz wyborów w marcu faktycznie brany jest na szczytach władzy pod uwagę. Wokół niego załatwiane są również mniejsze i większe interesy personalno-partyjne. - Kaczyński to racjonalny polityk. Pamięta, jak skończyły się, choć oczywiście w innych warunkach, przyspieszone wybory w 2007. Uważam, że ta sytuacja się nie powtórzy. Dzisiaj na prawicy potrzebujemy jedności, a nie przepychanek na szczycie. Mam nadzieję, że wszyscy wezmą się u nas dzisiaj po prostu do pracy i wygramy wybory bez względu na to, kiedy one przyjdą - mówi nam ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości. Czas pokaże.