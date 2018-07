Marcin Makowski: Dosyć pogardy biednych i głupich wobec zdolnych i bogatych. Warszawska elita ma prawo do prawdziwego życia

Brawo, w końcu ktoś zdjął maskę politycznej poprawności i powiedział, jak się rzeczy mają. Warszawska dziennikarka stwierdziła, że jej życie jest tak samo prawdziwe, jak życie ciężko pracujących ludzi z prowincji. I za swój talent i pieniądze nie będzie przepraszać. Niech plebs ją przeprasza.

Ileż to lat musiało siedzieć w Elizie Michalik. Ile obelg musiała usłyszeć pod swoim adresem, gdy wychodziła od drogiego warszawskiego fryzjera z latte w ręku, nagrywać program o feminizmie i opresyjności Kościoła. Choć przed kamerą błyszczała uśmiechem, w rzeczywistości był to uśmiech gorzki, wynikający ze świadomości piętna własnego talentu. Taka jest niestety codzienność ludzi sukcesu w Polsce – wyśmiewanych i wytykanych palcami przez znających prawdziwe życie mieszkańców prowincji. Ludzi pracy, fachu w ręku, uprzywilejowanych dzięki 500+, noszących dumnie karty ”Moja Biedronka ” w portfelach . Pora wreszcie powiedzieć ”dość” dyktatowi Włocławka, Grudziądza, Stargardu, Koszalina i Wieliczki. Ile jeszcze będzie się wmawiać mieszkańcom Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta i Warszawy, że są gorsi, bo nie potrafią wymienić oleju w samochodzie, przeżyć za 1200 netto i wyhodować pomidorów na balkonie?

Nie będą nam mówić kasjerki, jakie życie jest prawdziwe

Bo wcale nie jest tak, że elity oderwały się od rzeczywistości, pogrążone w lekturze Edgara Morina i samozadowoleniu z własnego, ciężko zapracowanego sukcesu. - To nie elita gardzi zwykłym człowiekiem, ale zwykły człowiek gardzi elitą – słusznie zauważa Michalik. - Zostałam dziennikarką, a moi znajomi są dziennikarzami, pisarzami, biznesmenami, prezesami, sportowcami i prawnikami i nie będę za to przepraszać. Korzyć się przed panią czy panem bezrobotnymi, czy jakimikolwiek innymi – dodaje. Czy ktokolwiek przed nią miał w sobie ten szlachetny bunt? Ile trzeba mieć w sobie charyzmy, żeby wbrew dyktatowi małych miasteczek i prymatowi bezrobotnych - którzy spychają biznesmenów do gett w grodzonych osiedlach i szklanych wieżowcach – powiedzieć im w twarz, że z taryfą ulgową koniec. Basta. Wystarczy. No pasaran.