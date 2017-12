Marcin Makowski: Antoni Macierewicz ucieknie przed rekonstrukcją, ale na wiosnę znowu może być gorąco

Choć jeszcze niedawno zupełnie wprost spekulowano, że pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Nowogrodzką doszło do porozumienia w sprawie odwołania Antoniego Macierewicza z funkcji szefa MON. Im bliżej zapowiadanej po Święcie Trzech Króli rekonstrukcji gabinetu premiera Morawieckiego, tym mniej prawdopodobny wydaje się to scenariusz. - Jeśli coś się wydarzy, to na wiosnę, po publikacji raportu komisji smoleńskiej - twierdzą moi rozmówcy z otoczenia prezydenta.

Minister Antoni Macierewicz najprawdopodobniej zachowa stanowisko podczas styczniowej rekonstrukcji rządu (East News)

O dymisji Antoniego Macierewicza, możliwej przy okazji przedświątecznej rekonstrukcji rządu, mówiło się przynajmniej od kilku miesięcy, czyli od początku dziennikarskich spekulacji nazwiskami nowych ministrów. Praktycznie zawsze w układance kadrowej, w przeciwieństwie do innych resortów, brakowało jednak pewnych kandydatów na hipotetyczną schedę po obecnym szefie MON-u.

Owszem, wśród zmienników wymieniano Joachima Brudzińskiego bądź Mariusza Błaszczaka, ale zawsze w kategorii pozbawionych realnego podparcia plotek. Jak twierdzi Paweł Wroński w czwartkowej ”Gazecie Wyborczej”, może to wynikać z niechęci polityków PiS do tematów wojskowych oraz z trudnego do udźwignięcia ciężaru politycznego i możliwej fali krytyki własnego elektoratu, który stoi ”murem za Antonim”.

”Dymisja Macierewicza? Mało realny scenariusz”

Mimo wszystko informacje o zastąpieniu ministra Macierewicza pojawiały się w kontekście bezpośredniej krytyki prezydenta Andrzeja Dudy, który nie ukrywał swojego rozczarowania współpracą na linii Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Impas w kwestii nominacji generalskich oraz części nominacji oficerskich przeniósł się do mediów, a sednem sporu pomiędzy ministrem a prezydentem okazała się sprawa odmowy dostępu do informacji niejawnych gen. Jarosławowi Kraszewskiemu - bliskiemu współpracownikowi i zaufanemu człowiekowi głowy państwa. O realnym rozmiarze tego sporu, pisałem już na łamach Wirtualnej Polski na początku grudnia.

Właśnie na tym tle, również w grudniu, miało dojść do porozumienia na linii Nowogrodzka - Pałac Prezydencki. Antoni Macierewicz odchodzi, w zamian Andrzej Duda daje zielone światło Mateuszowi Morawieckiemu na fotelu premiera oraz podpisuje ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości. Jak twierdzą moi rozmówcy, dzisiaj to jednak mało realny scenariusz. - Widać, że minister Macierewicz poczuł się ostatnio pewniej. Nie mówi się już w jego otoczeniu o zmianach w styczniu. Gdybym miał obstawiać, ewentualne przetasowania personalne widziałbym na wiosnę, po ostatniej miesięcznicy smoleńskiej i publikacji raportu komisji badającej przyczyny katastrofy - uważa osoba z otoczenia prezydenta. - Wydaje się, że Antoni faktycznie uratował w tej chwili pozycję, ale jeśli raport będzie rozczarowujący, a prezes nie będzie mógł pokazać konkretów, może być różnie - twierdzi polityk Zjednoczonej Prawicy.

Roszady personalne w MON

Bez względu na polityczny los ministra obrony narodowej, pewne jest, że głębokiej rekonstrukcji ulega w tej chwili jego najbliższe otoczenie. Z funkcji wiceministra na rzecz pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zrezygnował już Michał Dworczyk, do przemysłu obronnego wybiera się Tomasz Szatkowski, natomiast bliski przyjaciel Macierewicza i do października wiceszef MON - prof. Wojciech Fałkowski - objął stanowisko dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie.

Niepewna jest również przyszłość wiceministra Bartosza Kownackiego, choć to on najaktywniej stara się o utrzymanie stanowiska i występuje w otoczeniu swojego przełożonego, wskazując na sukcesy w całkowitym wykorzystaniu budżetu obronnościowego ministerstwa.