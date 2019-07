Makowski: "W Polsce o klimat walczy się jedną bronią. Hipokryzją" [OPINIA]

Gdyby mierzyć wkład polskich polityków w walkę ze zmianami klimatycznymi i globalnym ociepleniem, należałoby wymyślić nową jednostkę układu SI: hipokryzjan. Tak często odwracają oni kota ogonem, czyniąc z poważnego tematu narzędzie doraźnej walki partyjnej.

- Energia atomowa budzi duże wątpliwości co do bezpieczeństwa. Dzisiaj modny jest serial "Czarnobyl". Może warto przeczytać kilka książek na ten temat i zobaczyć, jakie są konsekwencje, kiedy nie mamy kontroli nad tym, co tam się dzieje – powiedział Robert Biedroń w porannym programie Onetu. Jako alternatywę energetyczną wskazując "na to, czego mamy w nadmiarze, czyli na słońce".