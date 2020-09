Makowski: "Solidarna Polska i Porozumienie bez PiS-u nie istnieją. Ale mogą pokrzyżować plan Kaczyńskiego" [OPINIA]

Nawet jeśli prawdą jest, że "ogon merda psem", a Gowin i Ziobro przelicytowali - w rzeczywistości świecąc światłem odbitym od Prawa i Sprawiedliwości - ich brak w koalicji może skutecznie uniemożliwić samodzielne sprawowanie władzy. A o to przecież idzie ta walka buldogów pod dywanem. Zjednoczona Prawica w drugim wariancie naszego sondażu, zachowując jedność, uzyskuje bowiem nie 35, a 40,9 proc. poparcia. I to jest dzisiaj realna stawka gambitu, który zagrał Kaczyński. Nikt bowiem nie kwestionuje, że PiS jest hegemonem polskiej prawicy, ale nawet hegemon musi mieć 231 głosów, aby rządzić bez uciekania się do kłopotliwych sojuszy czy podbierania posłów.

Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, choć przyszłość koalicji wisi na włosku, a Zbigniew Ziobro może się w przyszłym tygodniu pożegnać z resortem sprawiedliwości, nie wszyscy w partii czekają na to przetasowanie z niecierpliwością. - Większość dołów, działaczy terenowych i ministrów boi się przedterminowych wyborów. Dopiero co wywalczyli swoje mandaty, zaczęli organizować ministerstwa, a dzisiaj mieliby chcieć je, w szczycie zachorowań na koronawirusa, powtarzać? - mówi nam jeden z wpływowych polityków PiS-u.

- Dzisiaj wszyscy zadajemy sobie pytanie, czy Ziobro ochłonie. Jeśli trzeba będzie, do wyborów pójdziemy, bo nie może być tak, żeby grupka jego młodych akolitów ustawiała nam polityczną agendę w TVN, ale to ostateczność - mówi polityk z Nowogrodzkiej. Nasz sondaż pokazuje, że faktycznie gra będzie trwała do końca, a jej wynik stanowi dzisiaj wielką niewiadomą. Być może zbyt wielką, aby iść w tym kierunku w ciemno. Póki co, przynajmniej do końca niedzieli, polityczna cisza przed burzą.