Makowski: "Rząd po rekonstrukcji. 'Jeśli koalicjanci będą fikać, PiS wywróci stolik'" [OPINIA]

To było dziwne, nie tylko ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne, zaprzysiężenie rządu. Czytać je trzeba, podobnie jak większość kluczowych zmian przy okazji rekonstrukcji i starcia w Zjednoczonej Prawicy, niejako pod powierzchnią oficjalnych procedur i obok słów, wypowiadanych w mediach przez polityków.

Rekonstrukcja między wierszami

Przecież mimo cięcia z 20 do 14 ministerstw, większość kluczowych stanowisk pozostała w tych samych rękach. Choć Jarosław Gowin ponownie został wicepremierem, a Jarosław Kaczyński po raz pierwszy od 2007 roku wkroczył do polityki powyżej szczebla posła i prezesa partii - ich wpływ na politykę nie ulega radykalnej zmianie. Raczej potwierdzono pozycje, które i tak w sensie realnego wpływu na koalicję mieli od dawna. Również Zbigniew Ziobro, wokół którego rozgrywał się cały ten teatr, choć osłabiony, pozostaje z apanażami władzy, które miał spektakularnie utracić.

W istocie, nawet jeśli forma pozostaje bliźniaczo podobna, treść, która wypełnia od dzisiaj Zjednoczoną Prawicę i jej stabilność, wchodzą w zupełnie nową, burzliwą i kruchą fazę. Widać to było wyraźnie w drobnych gestach; nerwowym zdjęciu rękawiczki przez prezydenta Dudę, który podawał rękę i wręczając nominację nienoszącemu rękawiczek Kaczyńskiemu, który przez pewien czas stał obok innych ministrów bez maseczki. Odczuć się to dało w znamiennej absencji na uroczystości szefa Solidarnej Polski oraz ostentacyjnym odmaszerowaniu prezesa PiS w sobie tylko znanym kierunku, gdy konferansjer prosił polityków do wspólnego zdjęcia nowego gabinetu.