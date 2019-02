Makowski: ”Przed szczytem irańskim, Homar na złotej tacy. Polska podpisze umowę na systemy rakietowe USA”

Przy okazji szczytu bliskowschodniego w kuluarach polityczno-wojskowych pytano: ”co w zamian?”. Rzeczą oczywistą było, że to amerykański sojusznik zainicjował przedsięwzięcie, które Warszawie nie musi być na rękę. Wydaje się, że znamy odpowiedź. To planowane podpisanie umowy na dostawę systemów rakietowych HIMARS w ramach projektu ”Homar”. Jego koszty mogą wynieść nawet 8 mld zł.

Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, to właśnie ostateczna decyzja o zakupie oraz podpisanie dokumentów na dostawę HIMARS-ów w ramach programu ”Homar”, mają być wizerunkowym dodatkiem do konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Jak udało nam się ustalić z trzech niezależnych źródeł, ceremonia wstępnie planowana jest na poniedziałek 11 lub wtorek 12 lutego na dzień przed szczytem. - Z amerykanami nigdy nie wiadomo do końca, jak to się co do dnia poukłada. Wola po obu stronach jest, szczegóły dopięte, ale ze względów logistycznych ceremonia pospisania dokumentów może się przeciągnąć również na przyszły tydzień - precyzuje jeden z naszych informatorów.