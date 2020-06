Makowski: "Prezydenckie 'Gwiezdne Wojny'. Bitwa o wszystko, w której środka nie ma" [OPINIA]

Kampanijna walka o wszystko

Plebiscyt prezydencki

- Sztab prezydenta Dudy postawił na to, co do tej pory działało, na politykę społeczną i polaryzację. W tym obrazie nie ma kryzysu gospodarczo-covidowego, programy socjalne zostaną nie tylko utrzymane, ale jeszcze wzbogacone o bon turystyczny czy małą retencję. Żaden kandydat do tej pory tak mocno nie utożsamiał się z rządem. Byli prezydenci starali się go recenzować, trzymać lekki dystans. To jasne, że PiS wygrał trzy plebiscyty i obecnie chce wygrać czwarty. Dlatego właśnie to nie są wybory personalne, tylko plebiscyt partyjny - mówi Wirtualnej Polsce prof. Antoni Dudek z UKSW. Jak dodaje, w tym układzie, który jest wygodny również dla Rafała Trzaskowskiego, świadomie pomija się programy i wizje Polski innych kandydatów - Kosiniaka-Kamysza, Hołowni, Biedronia, Bosaka.