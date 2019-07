Makowski: "Lewicowy test na jedność. Bez niego mogą wrócić koszmary" [OPINIA]

Lewica, jeśli chce myśleć o dobrym wyniku na jesień, nie może sobie pozwolić na rekonstrukcję scenariusza z 2015 r., gdzie idąc w bloku koalicyjnym, rozbiła się o próg 8 proc. A to może oznaczać konieczność podporządkowania się mniejszych partii - SLD. To oni mają listy, struktury i subwencje.

Gorzka alternatywa

Gorszy los czekałby mniejszych graczy. Wiosna Roberta Biedronia , w pierwszym roku istnienia skazując się na cztery lata parlamentarnego outu, zamieniłaby się w partię kanapową, zajmującą się głównie takim obchodzeniem procedur, aby pieniądze z subwencji (podobnie jak w przypadku Twojego Ruchu ) - wracały niczym w systemie naczyń połączonych do niej samej. Razem, już teraz rozsadzane ruchami odśrodkowymi, miałoby co prawna z czego finansować kawiarniane debaty o podatkach progresywnych, tylko czy młodzi i ambitni działacze, którzy do polityki szli, żeby zmieniać rzeczywistość, chcieliby swoje najlepsze lata spędzać na teoretyzowaniu?

Jak podzielić tort subwencji?

Niestety wiązałoby się jednak z bólem głowy dotyczącym podziału tortu subwencyjnego - komu i ile, gdy to przecież SLD czułoby się istotnie uprzywilejowane, to pytanie być może spędzające obecnie sen z powiek Zandbergowi i Biedroniowi. Jak kończą polityczne przystawki startujące z tych samych list mogą przecież zaobserwować na przykładzie Nowoczesnej , Solidarnej Polski i Porozumienia - nie te partie rozdają w PiS-ie i PO karty, z czasem zatracając swoją tożsamość.

Test jedności lewicy

"Do udziału w pokojowej manifestacji zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich grup społecznych i zawodowych, przedstawicieli rządu i prezydenta, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i samorządu, członków i członkinie wszystkich partii i środowisk politycznych, wszystkich kościołów i związków wyznaniowych. W najbliższą niedzielę to Białystok będzie stolicą Polski!" - napisał Robert Biedroń do członków Wiosny w rozsyłanym cyklicznie newsletterze, używając zwrotu "MY, LEWICA". Od przebiegu podobnych wydarzeń i zakulisowych rozmów o pieniądzach będzie zależało, czy Polska faktycznie doczeka się lewicy z prawdziwego zdarzenia.