Makowski: "Kobieta na czele mafii. Kralka wykorzystała moment po rozbiciu gangu Cracovii. I tak już zostało" [OPINIA]

Młoda, szczupła i - co podkreśliło wielu internautów - atrakcyjna blondynka. Nie tak wygląda stereotypowy rysopis herszta narkotykowej, pseudokibicowskiej mafii. A jednak poszukiwana listem gończym Magdalena Kralka - bo o niej mowa - zrobiła w tym środowisku błyskawiczną karierę. Głównie dlatego, że wykorzystała "szansę" i wskoczyła na miejsce aresztowanych liderów.

Gdy na początku tygodnia policja opublikowała zdjęcie oraz list gończy, wydany przez Prokuraturę Krajową w Krakowie, Magdalena Kralka z dnia na dzień zrobiła się "najpopularniejszą" poszukiwaną w kraju. Powód może być prosty - jej wizerunek - młodej, uśmiechniętej kobiety, zupełnie nie przystawał do zarzutów, które jej postawiono. A te są z kategorii absolutnie poważnych: "podejrzenie kierowania grupą przestępczą, handlującą narkotykami". Dalej, między wierszami można się było dowiedzieć, że chodzi o rządzenie mafijną grupą pseudokibiców "jednego z krakowskich klubów". W tym przypadku, dla każdego, kto siedzi w temacie, jasnym było, że chodzi o Cracovię . Jak do tego doszło?

Szefowa mafii z przypadku?

Nieoficjalnie z krakowskich środowisk kibicowskich słyszę również, Kralka jest partnerką jednego z ówcześnie zatrzymanych pseudokibiców, obecnie odsiadującego wyrok w więzieniu. Przez długi czas to była osoba "ukryta" przed policją i nie pojawiała się na radarze śledczych. Działo się tak dlatego, że do końca 2017 r. odpowiadała za rozliczenia finansowe i "księgowość" w grupie przestępczej, a dopiero później zaczęła werbować do niej nowych członków - i jak dodaje "Gazeta Krakowska" - zajmować się sprowadzeniem narkotyków z Hiszpanii do województwa małopolskiego i pomorskiego. Śledczy sądzą, że tym kanałem przerzutowym do polski mogło trafić nie mniej niż 65 kilogramów kokainy i marihuany.