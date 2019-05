Makowski: "Dwóch skrajnych debiutantów w PE. Wiosna i Konfederacja napiszą przyszłość polskiej polityki?" [OPINIA]

Partie, które jeszcze kilka miesięcy temu nie istniały, dzisiaj (na razie symbolicznie) zaczną współdecydować o przyszłości Unii. Wiosna i Konfederacja to yin i yang polskiej polityki – dwa spektra skrajności: liberalno-proeuropejskiej i narodowo-antyunijnej. To one zadecydują na jesień o kształcie naszego parlamentu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wejście do Europarlamentu jest sukcesem polityków Konfederacji. (East News, Fot: Stefan Maszewski)

Suweren przemówił: Wiosna Roberta Biedronia trzecia, Konfederacja Korwina, Liroya, Brauna i Narodowców czwarta. Niemal to samo, oscylujące wokół 6 proc. poparcie dla skrajnych postaw politycznych wśród Polaków. Co teraz? Czy to wynik, który można nazwać trzęsieniem ziemi i rewolucją światopoglądową, którą niektórzy komentatorzy prorokowali? Nic z tego. Stolik nie został przewrócony, społeczeństwo z dnia na dzień ani nie zbuntowało się przeciwko konserwatywnemu status quo, ani nie uznało, że należy ostrzej uderzać w nacjonalistyczny bębenek.

Jeśli przyjrzymy się statystyce, od Palikota po Ligę Polskich Rodzin, za każdym razem ugrupowania, które prezentowały jeden z końców ideowego spektrum, oscylowały wokół kilku, kilkunastoprocentowego poparcia. Nie przebijały szklanego sufitu, ale robiły wystarczająco dużo szumu, aby kształtować trendy na przyszłość.

I taka jest właśnie dzisiaj rola i waga wyniku partii Roberta Biedronia i Konfederacji. Ten pierwszy będzie mógł się ogrzać w blasku bycia trzecią siłą polityczną w kraju, ci drudzy grozić z prawej flanki PiS-owi, licytując się na prawilność.

Oddzielając jednak od wyborczego tortu propagandowy lukier, przynamniej w przypadku Roberta Biedronia nie jest tak różowo. Biedroń z ponad 6 procentami może czuć niedosyt, szczególnie, że wybory europejskie miały być tymi uszytymi na miarę partii lewicowo-liberalnej.

W pierwszych sondażach spekulowano nawet, że uda mu się zdobyć wynik rzędu 10 procent. Ten, który realnie udało się osiągnąć, pokazuje jednak, że zbyt wiele błędów popełniono na końcu kampanii (m.in. słaby występ Śmiszka w debacie wyborczej w TVP), aby już dzisiaj były prezydent Słupska mógł spocząć na laurach. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że sami kandydaci SLD z ramienia Koalicji Europejskiej zdobyli 5 mandatów, a Wiosna 3. To ma być nowa jakość na lewicy?

PAP Podziel się

Konfederacja, marginalizowana w mediach, ale przeznaczająca ogromne pieniądze na kampanię w mediach społecznościowych, może dzisiaj tak naprawdę otwierać szampana. Dla nich gra toczyła się po prostu o wprowadzenie swoich przedstawicieli do Brukseli, co będzie stanowić platformę do budowania poparcia przed wyścigiem na Wiejską.

Nie mam wątpliwości, że zachęceni tym sukcesem narodowcy będą podgryzać PiS na gruncie nie tylko roszczeń żydowskich, ale również stosunku do aborcji i "niechęci do Rosji". Nie wiem, czy to powód do jakiejkolwiek radości, jeśli jeden z liderów ruchu, Janusz Korwin Mikke, zupełnie wprost mówi, że z Moskwą jest się w stanie dogadać, ponieważ naszym wspólnym wrogiem jest Ukraina.

Młodzi, a to oni w większości głosowali na jednych i drugich, lubią jednak łatwe zaklęcia polityczne. Likwidacja kopalń do 2030 roku, nie dla ustawy 447, źli Amerykanie, dobrzy Niemcy. To ich dzisiaj w dużej mierze skłoniło do wybrania partii, które nie udają, że szukają politycznego środka. I to od tych partii będzie zależeć przyszłość polskiego parlamentu. Jarosław Kaczyński na wieczorze wyborczym, pomimo zwycięstwa PiS-u, jasno zaznaczył, że powodów do tryumfalizmu nie ma. Przy bardzo słabym wyniku Kukiz’15, który do Europarlamentu nie wszedł i braku potencjalnego koalicjanta na prawicy, rząd będzie musiał wygrać wybory samodzielnie.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Koalicja Europejska razem z wynikiem procentowym Wiosny miałaby teoretyczną przewagę nad PiS-em, rodzą się pytania, jaką postawę przyjmie Biedroń? Czy to on zastąpi rolę klasycznego języczka uwagi, pełnionego do tej pory przez PSL?