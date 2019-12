Makowski: "Boże, mam bana od Olgi Tokarczuk" [OPINIA]

Dziesiątego grudnia Olga Tokarczuk odbiera Nagrodę Nobla. Trzy dni wcześniej w Sztokholmie odczytuje swoje literacko-filozoficzne credo. Pomiędzy sobotą a wtorkiem, gdy mówiła o "rozpadzie wspólnoty" i zamykaniu się "we wrogich sobie bańkach", zdążyła również zablokować pół Twittera. I jakoś jej się to wszystko spina.

Zacznę od wstydliwego wyznania. Tak, wstydliwego, bo ostatnio dowiedziałem się z "Gazety Wyborczej", że "Wstyd jest jak ból. Ból sygnalizuje nam chorobę. Wstyd sygnalizuję, że złamaliśmy jakąś normę" i w spektrum złamania tej normy klasyfikuje się "nieczytanie książek jednej z najważniejszych współczesnych pisarek" Olgi Tokarczuk . I ja tych książek nie przeczytałem, co zrobić, jak tylko zapaść się pod ziemię?

Ale żyć przecież trzeba, dlatego żeby wiedzieć co tracę, wysłuchałem mowy noblowskiej w szwedzkiej akademii. Piękny to był esej o zagubionej tożsamości i anachronicznych narracjach, które nie potrafią ubrać w słowa pędzącego świata. Było też o "braku zdolności do porozumienia z ludźmi o doświadczeniach odmiennych", "rozpadzie wspólnoty" i internecie, który "coraz częściej jest jak opowieść idioty pełna wściekłości i wrzasku".