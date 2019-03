Majmurek: "W tym roku jeszcze usłyszymy w Polsce o skrajnej prawicy" (Opinia)

Obóz rządowy, jego media oraz narodowcy od Brauna i Korwina mogą rozpocząć wyścig o to, kto lepiej obroni "dobre imię Polski". Ta licytacja już się zresztą zaczęła i uwolniła demony, które mogą przerazić nawet część biorących udział w tym prawicowym wyścigu.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke i Robert Winnicki na konferencji prasowej dotyczącej koalicji Ruchu Narodowego i Partii Wolność w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sejm, 7 stycznia 2019 roku. (PAP, Fot: Jakub Kamiński)

Pięć lat temu w 2014 roku komitet kierowany przez Janusza Korwin-Mikkego przekroczył próg wyborczy w eurowyborach i wziął w nich cztery mandaty. Nikt nie spodziewał się takiego scenariusza. Wiele wskazuje na to, że w tym roku może się on powtórzyć – i to w znaczniej twardszym wariancie, jeśli chodzi o to, kto razem z Korwinem ewentualnie pojedzie do Brukseli.

Nawet jeśli skrajna prawica skupiona w korwinowskiej Konfederacji nigdzie nie weźmie mandatów, to jej oscylujące wokół progu sondażowe wyniki mogą jeszcze bardziej przesunąć PiS ku skrajnościom. Co widać choćby w tym, jak partia Jarosława Kaczyńskiego i bliskie jej media histerycznie zareagowały na podpisanie przez Rafała Trzaskowskiego Karty LGBT – wprowadzającej rozwiązania, które w Europie nie są rewolucją, ale standardem.

Oparte na kłamstwach, półprawdach i histerii ataki na Kartę przerodziły się szybko w homofobiczną kampanię, na jaką nie pozwoliłaby sobie dziś żadna europejska prawicowa partia głównego nurtu.

Groźne 12 proc.

Na możliwy dobry wynik skrajnej prawicy w eurowyborach wskazuje także wynik Grzegorza Brauna w Gdańsku. Kandydat, który najpewniej otrzyma jedną z europejskich jedynek Konfederacji, przekroczył ważną psychologicznie barierę 10 punktów procentowych i zdobył 12 proc. głosów.

Oczywiście, wynik ten – dotychczas dla skrajnej prawicy w Polsce nieosiągalny – Braun zawdzięcza głównie temu, że PiS nie wystawił żadnego kandydata – słusznie zakładając, że jego człowiek nie ma szans na inny efekt kampanii, niż demobilizująca przed wyborczym dwubojem porażka.

Brak kandydata rządzącej partii pozwolił Braunowi sięgnąć po część jej elektoratu. To wyjaśnienie nie powinno nas jednak uspokajać. Braun – przy całej swojej niewątpliwej błyskotliwości, charyzmie, nieprzeciętnej erudycji i elokwencji – jest politykiem o poglądach ekstremalnych nawet jak na pisowską średnią. Jest monarchistą i przeciwnikiem demokracji, bo – jak mówił w trakcie kampanii z 2015 roku – za jej fasadą tak naprawdę "rządzą mafie, służby i loże".

Braun jest nie tylko antyeuropejski, ale też antyamerykański i antyukraiński, ciepło za to wypowiada się o Rosji – czy to tej carskiej, czy Putina. Jego język, figury jakie przywołuje ("walka z żydowskimi roszczeniami", Polska jako "kondominium pod żydowskim zarządem powierniczym"), można uznać za antysemicki, powielający klisze najbardziej niechętnej Żydom endeckiej propagandy z czasów zaborów i międzywojnia.

Fakt, że dla wyborców PiS to wszystko nie wykluczało głosowania na Brauna, powinno naprawdę niepokoić – zwłaszcza, że polityk nie łagodził przekazu. W jego spocie na prezydenta Gdańska padały sformułowania typu "nie będą nas Niemcy i Żydzi uczyć historii". Linia Brauna w kwestii Rosji, Stanów, stosunków polsko-żydowskich stoi w zupełnej sprzeczności z dziedzictwem prezydentury Lecha Kaczyńskiego, na jakie lubi powoływać się rządząca dziś partia.

Jak zauważył publicysta Jakub Wencel, wynik z Gdańska może oznaczać, że na obecny elektorat PiS składają się także wyborcy o skrajnych poglądach: nacjonalistycznych, antyzachodnich, wpatrzonych w Moskwę, otwarcie antydemokratycznych.

Dla polskiej demokracji jest pewnie lepiej, by taki elektorat wiązał raczej Kaczyński, niż Braun. Pytanie jednak, czy zdoła go związać akurat w wyborach europejskich. Tu PiS nie może zbyt silnie przesunąć się na antyeuropejskie pozycje, by nie wywołać masowej mobilizacji proeuropejskiej większości społeczeństwa.

W sytuacji, gdy PiS odpuści jawnie antyeuropejskie hasła, otwarcie eurosceptyczny komitet może podebrać rządzącej partii wyborców, zdobywając nawet kilka procent w eurowyborach. Tym więcej, im niższa będzie frekwencja – a ta w wyborach europejskich zawsze pozostawała niska.

Wojna z "homo terrorem"…

Pojawia się też pytanie o cenę, jaką PiS będzie w stanie zapłacić, by zatrzymać przy sobie skrajnie prawicowy elektorat w wyborach parlamentarnych jesienią. W 2015 roku PiS, narodowcy skupieni w Ruchu Kukiz ’15, oraz korwinowcy licytowali się straszeniu uchodźcami i mniejszościami. Po kampanii, względnie otwarta postawa Polaków wobec uchodźców, znacznie się zaostrzyła. Wzrosła też liczba przypadków przemocy wymierzonej w osoby o innym kolorze skóry.

W tym roku może czekać nas powtórka rozrywki. Z tym że miejsce uchodźcy zajmie zapewne gej. Reakcja PiS na Kartę LGBT przekroczyła wszelkie standardy politycznej polemiki, zmieniając się w festiwal ignorancji i uprzedzeń. Za atakami na Trzaskowskiego poszły kolejne, te na PSL idące w koalicji z PO – z TVP nie wychodzi praktycznie wokalista pewnego zespołu disco polo, przekonujący, że "partia, której hymnem jest Rota", przywdziewając rzekomo tęczowe barwy, zdradza swoje ideały.

Cóż, jak widać, nigdy nie doczytał, jak wyglądało życie prywatne autorki słów do hymnu ludowców. W satyrycznym programie „W tyle wizji” tacy znamienici eksperci od sztuki współczesnej, jak Marcin Wolski i Krzysztof Feusette, szczują na wystawę Daniela Rycharskiego – chrześcijańskiego artysty LGBT. Materiał o wystawie ilustruje kuriozalna sonda, gdzie warszawiakom zadawane są pytania typu "muzeum sztuki nowoczesnej, czy wojny z Kościołem", oraz wypowiedź księdza, przekonującego, że osoby kierujące się orientacją seksualną zachowują się jak zwierzęta.

Można spodziewać się, że ta retoryka tylko zaostrzy się przed wyborami. PiS może się jednak przeliczyć. Społeczeństwo nie jest masowo homofobiczne. Postulaty związków partnerskich cieszą się w sondażach poparciem nieznacznej, ale jednak większości badanych. Osoby LGBT obecne są na ulicy, w pracy, w popkulturze. Nawet jeśli prawica nie zatrzyma zmian w stosunku do osób LGBT, jakie zachodzą w Polsce, to taka kampania może wzmocnić i ośmielić homofobów. Stworzyć atmosferę przyzwolenia na werbalne i fizyczne ataki na osoby homoseksualne, ich organizacje, lokale, itd.

Nie wiem, czy bracia Karnowscy, Jacek Kurski i Tomasz Sakiewicz wiedzą z jakimi demonami igrają. I co zrobią, gdy za ich słowami faktycznie pójdzie przemoc.

… wojna z Gwiazdą Dawida

Ewentualne akty homofobicznej przemocy przedostaną się do światowej opinii publicznej i jeszcze bardziej zszargają wizerunek Polski, jako kraju dryfującego ku autorytaryzmowi. Jeszcze bardziej nasz wizerunek może do reszty zniszczyć druga licytacja, jaka szykuje się między PiS, a prawicą od narodowców i Korwina – o to, kto lepiej będzie bronił Polski przed "żydowskimi atakami" i rzekomo wspierającymi je wystąpieniami "polskich historyków".

To, co stało się w Paryżu, każe obawiać się najgorszego. W prestiżowej École des hautes études en sciences sociales konferencji polskich i francuskich badaczy Zagłady nie zakłóciły bojówki dziarskich chłopców z ONR, ale przedstawiciele paryskiego Klubu Gazety Polskiej.

To dziennikarze i intelektualiści bliscy głównemu nurtowi władzy bezpardonowo atakowali polskich historyków Zagłady, zarzucają im "nienawiść do Polski". To Jarosław Gowin – rzekomy pisowski liberał – w korespondencji z francuskim resortem nauki zbagatelizował całą sytuację.

Jeśli obóz rządowy, jego media, oraz narodowcy od Brauna i Korwina zaczną wyścig o to, kto lepiej obroni "dobre imię Polski" przed historyczną prawdą o stosunkach polsko-żydowskich, po wyborach nie będzie co zbierać. Nie tylko na froncie relacji Polska-Izrael, ale także polsko-światowa diaspora żydowska, polska-amerykańska opinia publiczna i innych.

Nie wspominam już o tym, jakie demony w kraju już wyzwoliła taka licytacja. Po czterech latach rządów PiS antysemicki język wszedł do mainstreamu silniej niż kiedykolwiek po roku ’89. Przed 2015 gwiazdy TVP nie mówiły o Żydach per "p@#&hy" i nie wypytywały o "prawdziwe nazwiska" polityków. Szanowani na prawicy profesorowie jednak hamowali się z wypowiedziami o "Żydach-plemieniu żmijowym". Jeśli PiS się nie opamięta, cała praca, jaka w Polsce została włożona w odzyskanie polsko-żydowskiej pamięci, pójdzie na marne.

Czy to im się opłaci?

Jedyna pociecha w tym wszystkim taka, że licytacja na wojny kulturowe, inaczej niż w 2015 roku, niekoniecznie da PiS ponownie władzę. Nawet jeśli partia Kaczyńskiego zrealizuje swój cel – utrzyma skrajny elektorat i zepchnie radykalną prawicę od Korwina i Kukiza poniżej progu – to nawet jeśli wygra wybory, może okazać się niezdolna do stworzenia samodzielnej większości, a przy tym pozbawiona koalicjanta.