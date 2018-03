List do Antoniego od adwokata

Drogi Antku! Dowiedziałem się, że Mariusz wsypał cię, że wydałeś podczas dwóch lat pracy 15 milionów ze służbowej karty. Z pewnością prosisz mnie o radę, co robić w tak beznadziejnym przypadku.

Szczerze mówiąc nie wiem, co mam Ci radzić. Zgodnie z kodeksem karnym (art. 284 w zw. z 294 kk) za przywłaszczenie wielkiej kwoty grozi do 10 lat więzienia. I umówmy się, nawet prokurator, który należał do partii rządzącej, chodził na miesięcznicę, ma w klapie Jarosława nie będzie w stanie uwierzyć, ze można dziennie przepuścić 20 000 złotych na cele reprezentacyjne. Tak więc pozornie to koniec. Ale nic nie jest stracone. Dopóki życia, dopóty nadziei.

Jestem przekonany, że uczciwe przyznanie się do wydatkowania tych pieniędzy na smakołyki, imprezy i trunki zaowocuje zrozumieniem, a następnie współczuciem z powodu brutalnych ataków niegodnej, totalnej opozycji. I przekona to prokuratora, że działałeś w stanie wyższej konieczności. Gdybyś się nie rozprężał, to podważałoby to fundament naszego bezpieczeństwa. A przecież bezpieczeństwo nie ma ceny! Te kilkanaście milionów to niska kwota za zrelaksowanego, pełnego sił życiowych obrońcę Ojczyzny. Każdy to zrozumie!