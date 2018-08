Katolickie pismo twierdzi, że Powstanie było karą bożą za grzechy. To co, Bóg jest nazistą?

Wszelkie okropieństwa, jakie spotkały warszawiaków w czasie i po Powstaniu Warszawskim, są… boską karą za grzechy. Nie, to nie bełkot szaleńca, ale Fronda, która w rocznicę Powstania przekroczyła Rubikon, który oddziela śmieszność i magiczne myślenie od zwykłej podłości.

“Fronda” przyzwyczaiła już czytelników do wyjaśniania wszelkich zjawisk społecznych, psychologicznych, politycznych czy przyrodniczych argumentami z pogranicza magii, religii i fantasy. Przyzwyczaiła też do popierania krwawych, faszystowskich dyktatorów, o ile tylko zwalczali komunizm . Jednak teraz przekroczyła granicę, która oddziela śmieszność od skrajnej podłości.

Odpowiedzią ma być analogia o tym, jak to żaden rozsądny rząd nie popiera piractwa drogowego, ale skoro już się ono zdarza, to nagłaśniając jego tragiczne skutki rząd ów próbuje przekonać obywateli do większego poszanowania kodeksu drogowego. Ale przecież wypadków drogowych nie nazywamy "karą ze strony rządu". Autor zaś rzeź Warszawy i jej zniszczenie wyraźnie i kilkukrotnie nazywa karą bożą. Między nagłaśnianiem tragicznych skutków wypadków a zesłaniem kary boskiej na miasto jest jednak pewna subtelna różnica, czyż nie? Poza tym, o ile mi wiadomo, wypadki są konsekwencją piractwa drogowego, trudniej dostrzec natomiast związek przyczynowo skutkowy między homoseksualizmem i aborcją, a wymordowaniem przez Niemców rzekomo tylu Polaków, ile było aborcji w XX-leciu międzywojennym (sic!).

Kolejnym kuriozum jest stwierdzenie, że Bóg nie chciał aby Polacy byli mordowani, ale “pozwolił na te działania, żeby pokazać, że zło rodzi zło”. Zaraz, zaraz, to chciał czy nie chciał? Trzymając się tego uproszczonego do poziomu analizy - gdyby nie chciał, to by chyba na tę rzeź nie pozwolił? I skoro nie chciał, to dlaczego „zesłał karę”? Odpowiedź autor wkłada w usta samego... Pana Boga, tworząc fikcyjną boską wypowiedź: