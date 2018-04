Karnowski o "dokończeniu Smoleńska", Ziemkiewicz o hodowaniu Cyby. Prawica robi z opozycji morderców

Dyskusja o ochronie Jarosława Kaczyńskiego stała się przyczynkiem do tworzenia spiskowych teorii dziejów. Zdaniem prawicowych komentatorów opozycja krytykuje ogromne wydatki na ten cel dlatego, że chce "dokończenia Smoleńska" czy "hodowania Cyby".

Stąd politycy opozycji regularnie wskazują, że ochrona powinna być ograniczona, bo jest finansowana z podatków. Prawicowi publicyści na tej podstawie zbudowali wielopiętrowe teorie spiskowe, przypisując politykom opozycji najgorsze z możliwych zamiarów. - Aż się boję to powiedzieć, ale może kolejnego Cybę już wyhodowali i taka próba zastraszenia czy wpłynięcia na PiS, by zawstydzić go, przestraszyć, zaszantażować opinią publiczną, by tę ochronę rozluźnić, jest w jakiś sposób interesowna. No ale to już jest skrajna hipoteza - mówił Rafał Ziemkiewicz z "Do Rzeczy" na antenie TVP Info. - Skrajna, absolutnie - przyznała Danuta Holecka. - Stawiam ją trochę tytułem przykładu krzyczącego. Ale to jest naprawdę bardzo brzydka zabawa, rozwadnia się znaczenie słów. Mówienie o tym jako o aferze to odbieranie znaczenia słowu "afera" - tłumaczył Ziemkiewicz. Przytakiwał mu Jerzy Jachowicz z wPolityce.pl.