Kampania samorządowa wchodzi w krytyczną fazę. Jarosław Kaczyński ma przebłyski szczerości

Jak ugrupowanie, które nie potrafi skutecznie zafundować Polakom jednego dnia wolnego, ma reformować kraj? To zagadka, nad którą warto się zastanowić.

W takich chwilach czuję się nieco niepewnie, bo mówi to polityk, który jeszcze kilka lat temu nie wiedział ile kosztuje chleb. Ale pewnie niepotrzebnie się czepiam, bo to nie Kaczyński będzie budował strategię tego gospodarczego cudu. On tylko zamyśli się i oceni pomysły – "ten jest dobry, tamten zły, a z tym, to w ogóle precz sprzed moich oczu".