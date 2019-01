Jerzy Owsiak - mistrz nieodpowiedniego timingu. Znowu zwrócił na siebie uwagę w złej chwili

Szef WOŚP po pogrzebie Pawła Adamowicza ogłosił, że jednak pozostanie na stanowisku. Decyzję o rezygnacji ogłosił kilkadziesiąt minut po upublicznieniu informacji o śmierci prezydenta Gdańska. Teraz znowu wybrał możliwie najgorszy moment.

Odejście...

Skrytykowałem wówczas twórcę WOŚP, że wybrał najmniej odpowiedni moment na ogłoszenie swojej decyzji. W momencie, gdy tragiczna śmierć Pawła Adamowicza powinna wybrzmieć, gdy powinna być jedynym tematem rozmów, pojawił się temat odejścia Jerzego Owsiaka. Do powrotu zaczęły go namawiać tysiące internautów, jak i wielkie osobistości polskiej filantropii. Gdy do tego chóru dołączyła wdowa po Pawle Adamowiczu, powrót Jerzego Owsiaka do kierowania WOŚP był łatwy do przewidzenia.