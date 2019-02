"Jego miejsce jest w piekle". Gdańszczanie o obalonym pomniku

Mieszkańcy Gdańska debatowali nad obalonym pomnikiem prałata Jankowskiego, czy dobrze się stało, że został zepchnięty z cokołu. Większość mówiła, że była to najwyższa pora. Nieliczni bronili pomnika i prałata.

Pomnika prałata Jankowskiego, oskarżanego o pedofilię, chroni policja (East News)

- Dobrze, najwyższy czas! – mówi mężczyzna stojący przy obalonym pomniku prałata Jankowskiego. Prałat leży wygodnie, na oponach, przykryty niebieskim brezentem. Wokół taśma policyjna i czujne oczy policjantów z radiowozu.

Mężczyzna jest wyraźnie zadowolony: - Miasto tyle czasu nie mogło sobie z tym poradzić, no to ludzie wzięli sprawy w swoje ręce. Poradziliśmy sobie w Gdańsku z komuną, to poradzimy sobie z tym gnojem – mówi ostro.

Podchodzi do niego starszy mężczyzna: - Panie! Co pan mówisz? To czerwona banda zrobiła! Komuniści! To zbrodnia!

Wtóruje mu kolejny: - To skandal. Ksiądz tyle dobrego dla kościoła zrobił. Trzeba go sądzić w niebie, a tu na ziemi dać mu spokój.

Ludzie, którzy mieszkają w sąsiedztwie wychodzą z bloków. Mimo zimna i śniegu zatrzymują się, dyskutują.

Starsza pani: - Wandalizm!

Inna: - Ani mnie on ziębi ani grzeje. Sporo dobrego jednak za Solidarności zrobił.

Ksiądz łapał mnie za rozporek

Ale mężczyzna koło 50 cieszy się: - Sam byłem ministrantem. Nie tu, ale w innej parafii w Gdańsku. Jeden ksiądz tylko wykręcał mi ucho. Ale już drugi łapał za rozporek – mówi. – Co to w ogóle za pomysł z tymi ministrantami? Otaczać dojrzałego faceta wianuszkiem małych chłopców? To się aż prosi o patologię.

Wtóruje mu kobieta: - Jeśli skrzywdził choć jedno dziecko, jego miejsce jest w piekle! Dzieci są bezbronne. Nie można im robić krzywdy. Za szybko ludziom w Polsce stawiamy pomniki. Najpierw trzeba ich dobrze sprawdzić.

- No wie pani? – oburza się starszy mężczyzna. – Sprawdzić? On tyle dobrego robił w latach 80. Co tu sprawdzać? Jego dokonania świadczą o nim.

Radni stracili zaufanie

W Urzędzie Miasta Gdańska rzecznik Magdalena Skorupka Kaczmarek mówi:

- Miasto pomnik usunie. Ten pomnik nie nadaje się już do tego, żeby go na tym miejscu ponownie postawić. Będzie przewieziony do magazynu. I tak miał być usunięty ze skweru z poszanowaniem norm. Ksiądz Jankowski ma jasną kartę solidarnościową, ale jest też oskarżany o molestowane dzieci i to trzeba wyjaśnić. Musi to wyjaśnić Kościół.

Wniosek o odebranie prałatowi Jankowskiemu tytułu honorowego obywatela ma być przegłosowany, głosami Koalicji Obywatelskiej (PO i .N) oraz klubu Wszystko dla Gdańska Pawła Adamowicza, na najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska, 7 marca. Wtedy też ma być zmieniona, większością głów, nazwa skweru ks. prałata Jankowskiego. Nie wiadomo, jak będzie brzmiała nowa nazwa.

„Rada Miasta Gdańska utraciła zaufanie co do nieskazitelności postaci i życiorysu ks. Jankowskiego” – pisze Agnieszka Owczarczak z PO, przewodnicząca Rady Miasta. – „Rada dostrzega, że przeważająca większość społeczeństwa oczekuje usunięcia pomnika z przestrzeni miasta”.

Jeden z urzędników, anonimowo: - Dobrze się stało. Bo nie wiadomo było, kto za ten pomnik odpowiada: czy Rada Miasta, czy urząd, czy Komitet, który go tam postawił, czy Kościół. Wszyscy przerzucali się odpowiedzialnością. A tak ktoś przyjechał i sprawę rozwiązał jednym zdecydowanym ruchem. Nam to na rękę.

Nie udało nam się uzyskać opinii proboszcza Bazyliki św. Brygidy ks. Ludwika Kowalskiego. „Do niedzieli jestem w Izraelu” – przysłał nam smsa. Na plebanii nikt nam nie otworzył.