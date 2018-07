Jarosław Kaczyński słabnie. Właśnie poniósł dwie osobiste porażki

Jarosław Kaczyński może w PiS dużo, ale nie wszystko. W ostatnich kilku dniach prezes musiał przyznać się do porażek w dwóch sprawach, które były jego osobistymi krucjatami: przegrał sprawę zakazu hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenia bizancjum w samorządach.

Jarosław Kaczyński jest słaby. I nie chodzi tylko o jego problemy z kolanem, które zmuszają go do przyjmowania antybiotyków oraz rehabilitacji, o czym informował "Super Express". Jarosław Kaczyński ma także gorszy czas jeśli chodzi o politykę. Być może te dwie kwiestie się łączą, bo wbrew zapewnieniom zauszników prezesa zarządzanie partią z łóżka jednak nie jest tak efektywne.

Dwie porażki prezesa

W ostatnich dniach prezes PiS musiał przyznać się do porażek w dwóch sprawach, które firmował osobiście, kładąc na szali swój autorytet i wizerunek sprawczego, silnego przywódcy obozu Zjednoczonej Prawicy. Pierwsza kwestia to zakaz hodowli zwierząt futerkowych, z którego forsowania PiS zrezygnuje. Ten przypadek krytykom PiS pokazuje, że prezes jest w stanie poświęcić sprawę w jakimś stopniu światopoglądową na rzecz politycznego uzysku.

Ale jeszcze ważniejszy jest drugi wniosek: prezesa PiS da się złamać, jeśli tylko zaangażuje się w to wystarczająco duże środki. W istocie, hodowcy zwierząt na futra byli doskonale zorganizowani: mieli zwolenników w PiS, w mediach, podczepiali się pod akcje społeczne, które zaskarbiały im sympatię opinii publicznej (#RespectUs). Mieli na to środki, ale także ludzi, którzy pomagali im dotrzeć do mediów i polityków władzy.

Tutaj walka trwała długo, miała wiele zwrotów akcji i każda ze stron miała prawo uznać, że przegrała. Jednak ostatecznie to hodowcy zwierząt futerkowych wykazali więcej determinacji, a także - nie ma co ukrywać - mieli więcej zasobów.

Szybka klęska

Druga przegrana przez Jarosława Kaczyńskiego sprawa to z kolei kwestia kilkunastu dni. Chodzi o zakaz kandydowania w wyborach samorządowych dla tych działaczy PiS, którzy realizują się w biznesie. Po wygranych przez partię wyborach i przejściu państwowych posad, wielu lokalnych działaczy trafiło na stanowiska dyrektorskie, członków zarządów czy rad nadzorczych w państwowych gigantach oraz ich spółkach-córkach. To dało politycznym konkurentom (szczególnie skuteczny był w tym PSL) do punktowania polityków PiS i udowadniania, że z hasła "do polityki nie idzie się dla pieniędzy" niewiele zostało.