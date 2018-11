Jarosław Kaczyński ma dwa metry wzrostu i robi wsady do kosza. TVP da radę

Dla TVP nie ma rzeczy niemożliwych. Telewizja publiczna kierowana przez Jacka Kurskiego zrobi wszystko, by sprostać oczekiwaniom PiS. Najnowszy dowodów dostarczył nam wieczór wyborczy.

"Padły" kolejne miasta, niestety

4 listopada 2018 roku suweren rozsiadł się w fotelach i obserwował stracie "PiS kontra reszta świata" – tak samorządową dogrywkę nazwał szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba. W Polsacie i TVN suweren widział, że na placu boju dzieje się dla PiS nie najlepiej. Co rusz donoszono suwerenowi, że: w Krakowie "poległa" dzielna wojowniczka Wassermann; w Gdańsku do fosy miejskiej wpadł rycerz Płażyński; w Radomiu uciekać musiał woj Skurkiewicz.

W tej sytuacji - skądinąd słusznie – suweren mógł być przekonany, że armia PiS dostaje baty od reszty świata. Wszędzie, ale nie w TVP. Suweren oglądający rządową (to ta nazwana publiczną) telewizję, dowiadywał się, że PiS gromi wrogie zastępy. A że informacje dotyczyły pierwszej tury wyborów? Mniejsza o to. Przecież w chwili, gdy "padały" kolejne miasta, TVP Jacka Kurskiego musiał wyjaśnić suwerenowi, że przegrywający w rzeczywistości wygrał.

To dlatego widzowie zobaczyli słupki sondażu informujące, że Polacy uważają, że wygrał PiS. Kwintesencją "bezstronności" TVP był jęk, który wyrwał się współprowadzącej wieczór wyborczy Edycie Lewandowskiej: "Jesteśmy w sztabie Kacpra Płażyńskiego. Za chwilę zobaczymy i usłyszymy, co kandydat na prezydenta, który niestety w drugiej turze wyborów samorządowych przegrał, ma do powiedzenia".