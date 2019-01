Jakub Bierzyński: Paweł Adamowicz nie żyje. Nie chcę być cicho, nie będę cicho

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje. Padł ofiarą nożownika, który wdarł się na scenę "Światełka do nieba”. Zaraz po zamachu pojawiają się apele o wstrzemięźliwość, milczenie, modlitwę. Nie mam zamiaru milczeć. Wręcz przeciwnie, chce mi się krzyczeć!

Trudno się z tą opinią nie zgodzić. To przecież państwo zamierzoną bezczynnością przez lata prowokowało do przemocy. Dzisiaj zbieramy gorzkie owoce tej polityki.

Prokuratura nie dopatrzyła się przestępstwa w akcie zgonu dla Pawła Adamowicza jaki opublikowała Młodzież Wszechpolska. Wręcz odwrotnie jej były szef dostaje ministerialną posadę. Uczestnicy marszów Niepodległości nawołujący do nienawiści rasowej i narodowościowej pozostali do dzisiaj bezkarni. Ci którzy pobili protestujące kobiety nie mają się czego obawiać. Prokuratura umorzyła śledztwo w ich sprawie.

Zamach na prezydenta Gdańska to sprawa polityczna, bo jest rezultatem wieloletniego przyzwolenia na przemoc symboliczną. Państwo pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego zamiast chronić obywateli, sprawować odstraszającą rolę dla wszelkiej maści przestępców wręcz odwrotnie, prowadziło politykę tolerancji dla nienawiści i przemocy. Każda przemoc zaczyna się w mowie, kończy fizycznym atakiem. Minister Ziobro bardzo dużo mówi o prewencyjnej roli służb i egzekwowania prawa szkoda, że robi to w tak wybiórczy sposób. Rola państwa w tej sprawie jest kwestią polityczną, bo kwestią polityczną jest jego naprawa. Im głośniej będziemy na ten temat krzyczeć, im bardziej otwarta dyskusja, tym większe szanse na przywrócenie standardów bezpieczeństwa w życiu publicznym. Standardów, które zostały zniszczone poczynając od przemocy słowa i przemocy symboli.

Modlitwa nie uratuje życia Pawłowi Adamowiczowi. Modlitwa też nie naprawi mechanizmów, które prowadzą do przemocy. Zamach na prezydenta Gdańska to drugi taki przypadek w wolnej Polsce. Modlitwa nie wystarczy jeśli chcemy, żeby nie był ostatni. Trzeba wzniecić polityczną dyskusję, bo polskie państwo wymaga naprawy, bo polskie życie publiczne wymaga naprawy, bo dyskusja publiczna wymaga naprawy. To nie są tematy wiary, które można rozwiązać modlitwą, lecz tematy stricte polityczne. Musimy jasno głośno i otwarcie domagać się rozliczenia tych, który zaniechaniem, pozwoleniem na przemoc dopuścili do tej zbrodni.