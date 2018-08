Jaki wyprzedził Trzaskowskiego w walce o fotel prezydenta stolicy. Nasze badanie

To, co wydawało się nieprawdopodobne na początku kampanii samorządowej, stało się faktem. Jeszcze w czerwcu Rafał Trzaskowski mógł liczyć na zwycięstwo nawet w pierwszej turze. Teraz - w badaniu przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna - Trzaskowskiego wyprzedził Patryk Jaki.

Spośród wszystkich polityków ubiegający się o urząd prezydenta Warszawy to Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski prowadzą najbardziej intensywna kampanię. To jednak nie oni są najbardziej rozpoznawalnymi pretendentami do "zdobycia" ratusza.