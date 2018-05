Hanna Gronkiewicz-Waltz wygrywała wybory. Teraz nie miałaby raczej szans. Nasz sondaż

Hanna Gronkiewicz-Waltz nie kończy prezydentury w najlepszym stylu. Dobre oceny, które zbierała przez lata, to już wspomnienie - wynika z sondaż na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski. Trudno o gorszą karę dla polityka.

Kontrkandydatem Rafała Trzaskowskiego w stolicy będzie przewodniczący komisji reprywatyzacyjnej Patryk Jaki. I 54 proc. badanych jest zadanie, że na czas kampanii wyborczej powinien on zrezygnować z funkcji przewodniczącego. Przeciwnego zdania jest co piąty ankietowany. Wątpliwości nie mają wyborcy PO, bo 83 proc. z nich uważa, że Patryk Jaki powinien zrezygnować. Bardziej podzieleni są zwolennicy PiS. Niemal tyle samo uważa, że powinien zrezygnować, co zostać (39 proc. do 42 proc.).