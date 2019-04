Gostkiewicz: Egzaminy to był dla nauczycieli Rubikon. Teraz czas pracuje na ich korzyść [OPINIA]

Nikt nie ustąpi. Przynajmniej na razie. Rząd liczy na zmęczenie nauczycieli, ci ostatni – na to, że władza "pęknie", bo przestraszy się elektoratu. Czas pracuje na korzyść nauczycieli. Im bliżej wyborów, tym bardziej PiS będzie pod ścianą.

"W poniedziałek byłem z synem w muzeum i było fajnie. Ale nie mam możliwości wzięcia z dnia na dzień długiego urlopu . A muszę zapewnić mu opiekę. Nie zostawię go na wiele godzin w domu z konsolą do gier" - mówi mi Marcin, ojciec dziewięciolatka. Kiedy rodzicom skończą się pomysły i możliwości zajęcia dzieciom czasu i zapewnienia im opieki, irytacja nawet tych, którzy strajk popierają, może obrócić się przeciwko nauczycielom.

To, że rząd liczy na zmęczenie materiału, pokazał już premier Morawiecki, proponując edukacyjny "Okrągły Stół" z udziałem związkowców, nauczycieli, pedagogów i rodziców – po świętach wielkanocnych. Czyli z góry założył, że protest trochę potrwa, że na pewno nie zakończy się do świąt – czyli, że rząd nie pójdzie na ustępstwa. A do tego premier najwyraźniej liczy, że nauczycieli „zmiękczą” święta, a potem perspektywa majówki – i szeregi protestujących stopnieją, co umożliwi PiS-owi powrót do kampanii przed wyborami do europarlamentu, które już 26 maja.