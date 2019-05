Górzyński: Minister Brudziński wart tysiąca Fundacji Narodowych. O Polsce znów jest głośno [OPINIA]

Jeszcze żaden rząd nie inwestował tak wiele w poprawę wizerunku Polski. I żaden rząd nie uzyskał na tym polu tak wielkich efektów - negatywnych. "Sprawna akcja policji" w obronie maryjnej ikony znów ukaże nas jako egzotyczny kraj z peryferiów kontynentu.

Temat był zbyt smaczny - zbyt absurdalny - by nie zostać podjęty przez zagraniczną prasę. Tym razem był to brytyjski "Guardian", gdzie nagłówek o "aresztowaniu za plakaty Maryi z tęczową aureolą" od dwóch dni utrzymuje się w czołówce najlepiej czytanych tekstów. A to dopiero początek, bo sprawą zajęła się m.in. Amnesty International. I zapewne zajmą się inne media. Takich zasięgów nie da żadna akcja promocyjna PFN i żaden projekt MSZ.

Egzotyczna Polska

Problem w tym, że biorąc pod uwagę egzotykę sprawy, nie będzie to dla Polski promocja. Nic dziwnego, podobna sytuacja jest nie do pomyślenia w większości krajów europejskich i przypomina bardziej republiki islamskie. Albo Rosję, gdzie słynna była krymska prokurator Natalia Pokłonska z równą gorliwością co Brudziński tropi wrogów prawosławia. Nawet tam, gdzie istnieją podobne przepisy o ochronie uczuć religijnych - jak np. we Włoszech - nie są one w praktyce egzekwowane. Z pewnością nie dzieje się to z użyciem pełnej siły aparatu państwowego i oklaskom władzy.