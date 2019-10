Górzyński: Janusz Wojciechowski nie zachwycił. Ale pokazał zieloną twarz PiS-u (OPINIA)

Mało konkretów, dużo powtórzeń miło brzmiących sloganów o chęci współpracy i dbaniu o środowisko. Tak w skrócie wyglądało wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego przed komisją ds. rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Polityk PiS nie zaimponował, ale też nie pokazał się jako ekspert od rolnictwa. Dlatego czekać go może druga runda grillowania.

Śledząc przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego w Parlamencie Europejskim tylko w wersji audio, można by dojść do wniosku, że słucha się nie polityka PiS, ale aktywistę partii Zielonych.

Wojciechowski sprawnie dostosował się w ten sposób do jednego z głównych programu szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i z pewnością spodobało się to większości odpytujących go europosłów. Mogło też spodobać się w Polsce, gdzie ekologiczne rolnictwo wciąż jest jedną z naszych przewag. Ale to by właściwie było na tyle, jeśli chodzi o pozytywne aspekty wystąpienia Wojciechowskiego.