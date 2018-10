"Gabinet cieni”, godz. 20. Gościem Adama Hofmana będzie premier Leszek Miller

Dla dla jednych to "człowiek Moskwy", który potrafił dostrzec interes kraju i stał się "człowiekiem Waszyngtonu”. Dla drugich polityk, który wprowadził nas do Unii Europejskiej. Były premier Leszek Miller umyka jednak łatwym ocenom. To przede wszystkim jeden z najważniejszych polityków wolnej Polski.

Adam Hofman i jego gość, premier Leszek Miller. (WP.PL, Fot: .)

W swoim autorskim programie "Gabinet cieni", Adam Hofman gości polityków, którzy znajdują się na szczytach władzy. W ogień pytań bierze również tych, którzy z nich spadli oraz takich, którzy przebojem, starają się na niego wspiąć.

Dziś gościem byłego rzecznika Prawa i Sprawiedliwości będzie polityk, który nikomu nie musi już niczego udowadniać.

Leszek Miller zdradzi, m.in.: czy to Magdalena Ogórek od początku miała być kandydatem SLD na prezydenta RP, czy pod rządami PiS grozi nam Polexit oraz czy głośna deklaracja złożona przez Aleksandra Kwaśniewskiego, dotycząca niespożywania alkoholi wysokoprocentowych, ma sens.