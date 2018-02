Fatalny sondaż dla Kurskiego. Polacy nie ufają TVP

Stacja Polsat jest uznawana za bardziej obiektywną ponad czterokrotnie częściej niż TVP1 - wynika z sondażu przeprowadzonego na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski. Nad prezesem Telewizji Polskiej od jakiegoś czasu zbierają się czarne chmury.

Które media są najbardziej upartyjnione?

Maciej Orłoś w rozmowie z Tomaszaem Machałą dla WP przyznał, że Telewizja Polska jest skrajnie upartyjniona. "Przez te wszystkie lata pracy w TVP obserwowałem różnego rodzaju zawirowania i wpływ polityki na to, co się tam dzieje. Ale teraz to następuje w wymiarze niespotykanym wcześniej. To mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Następuje - nie bójmy się tego słowa - zawłaszczenie mediów przez jedną stronę sceny politycznej. Co po prostu nie wszystkim odpowiada. Mnie nie bardzo to odpowiada. Nie bardzo potrafię się odnaleźć w tego typu realiach. To tak wygląda. A mówię to z ogromną przykrością, bo zawsze wierzyłem, że media publiczne służą całemu społeczeństwu i powinno się w nich stosować maksymalny, jak największy obiektywizm" - powiedział Orłoś.