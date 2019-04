ECS: Panie Duda, logo Solidarności u nas zostaje!

NSZZ Solidarność odebrała znaczek Solidarności Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku. ECS nie ma jednak zamiaru niczego usuwać czy zmieniać.

Tak twierdzi twórca tego logo – Jerzy Janiszewski. To on zawierał z nimi umowę. On ten znak wytworzył w sierpniu 1980. W listopadzie 1980 została zarejestrowana Solidarność. Znak symbolizował wtedy nie tylko sam związek. Solidarność wtedy była czymś znacznie więcej niż związkiem zawodowym. Była reprezentacją przytłaczającej większości społeczeństwa polskiego. To był znak służący walce z systemem komunistycznym, opresyjnym.