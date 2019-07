Dorota Kania: Fundusz dla wybranych? (Opinia)

W okresie działalności powołanego w 2010 r. Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej w czasie rządów PO-PSL miliony złotych zostały przekazane dla fundacji i stowarzyszeń zajmujących się m.in. wspieraniem aborcji, LGBT i gender. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa związanego z przyznawaniem dotacji śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Sprawą Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej zajęliśmy się na początku lipca. Wysłaliśmy pytania między innymi do ministerstwa sprawiedliwości , by sprawdzić kto nadzorował rozdział pieniędzy.

- W latach 2012-2014 przepisy wskazywały, że decyzję podejmuje Dysponent Funduszu tj. Minister Sprawiedliwości. W 2014 roku zmieniono rozporządzenie i od 2015 roku miała o tym decydować komisja powoływana przez Ministra Sprawiedliwości. Od momentu, gdy środki z Funduszu POPPiPP zaczęły być przekazywane organizacjom pozarządowym (tj. od 2012 roku) do początku 2016 roku pani Marzena K. bezpośrednio nadzorowała ten fundusz. Pełniła m.in. funkcję Naczelnika Wydziału Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Promocji Mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka oraz zastępcy dyrektora, mając w zakresie zadań nadzór nad Funduszem. Posiadała upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do dysponowania w jego imieniu środkami Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - odpowiedziało nam biuro prasowe ministerstwa sprawiedliwości.

Miliony na wspieranie feministek, gender i LGBT

Na liście beneficjentów Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej znalazły się m.in Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA oraz Fundacja Centrum Praw Kobiet. Pierwsze z nich, od grudnia 2012 do grudnia 2015 otrzymało blisko 1,5 mln złotych zaś drugie - od marca 2013 do grudnia 2015 - ponad 2 miliony 166 tysięcy złotych.

Co ważne: Centrum Praw Kobiet otrzymało jedne z najwyższych dotacji, które zostały przyznane w czasie działalności Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ostatnio, posługując się satnistyczną symboliką. Na swojej stronie internetowej Fundacj a zachęca do odwiedzania jej namiotu na festiwalu Pol'and'Rock.

Z polityką w tle

Jako radna należała do ugrupowania KKW SIM, które było w koalicji z Autonomistami Śląskimi. Katarzyna Cichosz była także członkiem Stowarzyszenia Bona Fides, które od marca 2013 roku do grudnia 2015 roku z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej otrzymało ponad 2 miliony złotych.

Fundusz był również hojny dla Stowarzyszenia Przeworsk - Powiat Bezpieczny, na czele którego stoi Zbigniew Mierzwa, były poseł PSL-u, były starosta przeworski do dziś związany z ludowcami. Kierowane przez niego Stowarzyszenie dostało z Funduszu POPPiPP od maja 2012 do grudnia 2015 ponad 1,7 mln zł. Dla porównania - Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego od lipca 2012 do grudnia 2015 otrzymało z Funduszu POPPiPP 429 tys 650 zł.

Z wykazu dotacji przekazanych z Funduszu POPPiPP wynika, że ponad 1,5 mln zł od lipca 2012 roku do grudnia 2015 roku trafiło do Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jego dyrektorem jest prof. Jerzy Melliubruda, krytycznie wypowiadający się na temat obecnej władzy m.in. na łamach "Gazety Wyborczej".

Kolejna fundacja, która dostawała dotacje z Funduszu POPPiPP a w której zasiadają osoby związane z polityką to Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej. W sumie ta organizacja od lipca 2012 roku do grudnia 2015 roku otrzymała ponad 1 mln 900 tys zł.

Śledztwo i ataki

Od początku istnienia Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej był on corocznie oceniany przez Najwyższą Izbę Kontroli, która do 2005 roku włącznie nie dopatrywała się żadnych nieprawidłowości. Przypomnijmy, że Fundusz powstał za czasów ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, który od sierpnia 2013 roku jest prezesem NIK.

- Śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z przyznawaniem, kontrolą oraz wydatkowaniem środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym wszczęte zostało w dniu 20 lutego 2017 r. Aktualnie prowadzone są czynności procesowego w tym postępowaniu. Do chwili obecnej nie były formułowane postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Okres śledztwa jest przedłużony do dnia 20 sierpnia 2019 r. - powiedziała nam prok. Anna Marszałek, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

- Postawienie tez przez NIK bez ich rzetelnego dowodu budzi poważne obawy co do rzetelności i wiarygodności tak przeprowadzonej kontroli. Dobór zagadnień, które zostały skontrolowane pozwala natomiast przypuszczać, że kontrola prowadzona była z przyjęciem konkretnych założeń ex ante, które jednak nie zostały udowodnione. W szczególności jest nieuprawniona manipulacja danymi, na podstawie której próbuje się postawić tezę, że pomoc osobom pokrzywdzonym w ramach Funduszu jest marginalizowana, podczas gdy na te pomoc w 2018 roku Dysponent przeznaczył największą kwotę w historii Funduszu i jednocześnie wdrożył rozwiązanie, które w najbliższych trzech latach pozwoli na jeszcze większą skale tej pomocy w ramach kompleksowych i komplementarnych rozwiązań. Kolejny przykład manipulacji to fakt, że w przypadku zamówienia kamizelek odblaskowych próbuje się udowodnić ich niewłaściwe wykorzystanie w ziemie, kiedy ich użycie jest najbardziej pożądane, tylko po to, aby podważyć skuteczność przeprowadzonej kampanii społecznej. Tego typu tezy i stanowiska kwestionują obiektywizm przeprowadzonej kontroli i wiarygodność jej wyników - napisał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski do Andrzeja Szlachty, przewodniczącego sejmowej komisji finansów publicznych.