Czy Aleksandra Dulkiewicz wyjdzie z cienia Pawła Adamowicza?

Dla niektórych jest przysłowiową "szarą myszką". I właśnie dlatego będzie świetnym prezydentem/prezydentką Gdańska.

Stoi za nią miasto : Dulkiewicz będzie niesiona przez mieszkańców Gdańska, którzy widzą w niej naturalną następczynię zamordowanego prezydenta. Na pewno na początek ma ich ogromy kredyt zaufania. To ogromny kapitał. Zresztą od dawna miała mandat i poparcie mieszkańców, którzy wybierali ją na radną w każdych kolejnych wyborach. I to dużą liczbą głosów.

Jest uczennicą Adamowicza: to on ją od lat uczył polityki i życia miasta, on tłumaczył jej, na czym polega praca w samorządzie. To ona przeprowadziła miasto przez tragiczny okres żałoby, współorganizując w bardzo krótkim czasie uroczystości pożegnania prezydenta. To ona wreszcie była w szpitalu, gdy zdarzył się napad nożownika i ona spędziła przy Szefie ostatnie, najdramatyczniejsze godziny jego życia. Poza tym jej ojciec był działaczem opozycji w czasach PRL, działaczem Ruchu Młodej Polski.