Ciszej nad tą trumną. Oscary 2018 przeszły do historii

Oscary umarły. Po blisko czterech godzinach mozolnego wbijania gwoździ, wieko wreszcie zostało przytwierdzone. Na zmartwychwstanie nie ma co liczyć.



W tym roku miało być podobnie - może za wyjątkiem wpadki, do której wielokrotnie nawiązywał Jimmy Kimmel oraz zaproszeni na scenę goście. No i z wyjątkiem samego Timberlake'a, którego w tym roku wyhaczyło NFL, obsypując go dolarami za występ w przerwie Super Bowl. Setki milionów, jeśli nie miliardy widzów, dostały więc powtórkę z rozrywki - skręcający kiszki skecz o wyprawie gwiazd do kina pełnego "przypadkowych" ludzi (było nieco śmieszniej, ale wciąż zalatywało to wycieczką do zoo - ze strzelaniem hot-dogami włącznie), podśmiechujki z Matta Damona oraz zaproszenie do wręczenia nagrody w najważniejszej kategorii sprawców zeszłorocznego skandalu. A ci ponownie wyczytali nie ten film, co trzeba, bo raczej niewiele osób stawiało na nagrodę dla "Kształtu wody". Jęk zawodu słychać było nawet nad Wisłą.