BADANIE DLA WP. Jest scenariusz, w którym PiS traci władzę. Biedroń rozda karty?

Dobry wynik Wiosny, słaby - Kukiza, rozdrobnienie na lewicy, walka prawicowego planktonu. I dwa bloki, które walczą o realną władzę. Tak wyglądałyby wyniki wyborów parlamentarnych, gdyby odbyły się one w dniach 5-8 kwietnia. W jednym ze scenariuszy PiS traci władzę.

Gdyby wybory odbyły się w dniach 5-8 kwietnia 2019 roku, wygrałby je PiS, ale mógłby stracić większość, a co za tym idzie – władzę. Taki scenariusz jest możliwy przy założeniu, że Wiosna Biedronia – konsekwentnie idąca na razie do wyborów osobno – dołączyłaby do reszty opozycji skupionej w Koalicji Obywatelskiej – wynika z badania na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski.