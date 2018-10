Burza po słowach Andrzeja Dudy o reparacjach. "Die Welt" odsłania jego ukryty cel

"Od przejęcia władzy w 2015 roku PiS domaga się reparacji od Niemiec. Prezydent Andrzej Duda potwierdził, że temat ten nie został rozstrzygnięty. To gra, by pozyskać prawicowy elektorat" - twierdzi "Die Welt".

"Roszczenia reparacyjne są chwytem skierowanym przez PiS do własnego elektoratu. To próba związania z partią grup, które znajdują się jeszcze bardziej na prawo" - pisze warszawski korespondent "Die Welt" Philipp Fritz. Zdaniem autora komentarza celem prezydenta Andrzeja Dudy jest utrzymanie tematu reparacji w świadomości publicznej przez okres wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku, aż do wyborów parlamentarnych na jesieni przyszłego roku.