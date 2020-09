Bruncz: "Kościół może zrobić coś więcej w dobie koronawirusa" [Opinia]

Prezydent Andrzej Duda po wyjściu z audiencji u papieża Franciszka starał się ukoić skołatane nerwy społeczeństwa, które, nawet jeśli demonstruje brawurową odwagę wobec "koronawirusowej ściemy", to panicznie się boi kolejnego lockdownu, który pogrążył w kryzysie już niejedną gospodarkę i wywołał kaskadę (pseudo)naukowej covidologii – teorii i teoryjek wyjaśniających właściwie to, co przynajmniej na tym etapie jest niewyjaśnialne, bo jednak wciąż za mało wiemy, a naukowcy dokonują nowych odkryć. Wirus stał się totalnie uniwersalny – nie ma właściwie żadnej dziedziny życia, do której by się nie wkradł, a Kościół czy religia nie stanowi wyjątku.