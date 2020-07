WP Opinie Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polityka

Wideo Najnowsze Przejdź na Krzysztof Bosak / Fot. Michał Woźniak (East News) magazynwp:sg + 6 Andrzej DudaRafał Trzaskowskikrzysztof bosakkonfederacjaSzymon Hołowaniajanusz korwin-mikke Paweł Wiejas wczoraj (19:57) Bosak wypije za pomyślność Trzaskowskiego (Opinia) Jeśli 12 lipca zwycięży Rafał Trzaskowski, szampany wystrzelą nie tylko w jego sztabie. Toast - z dala od kamer – wzniosą liderzy Konfederacji. Wygrana Trzaskowskiego oznacza dla nich kłopoty PiS, a więc osłabienie największego konkurenta. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Konfederacja to wehikuł, który z mozołem budują politycy skrajnej prawicy. Grzegorz Braun, Robert Winnicki, Janusz Korwin-Mikke czy wreszcie Krzysztof Bosak, który reprezentował koalicję w wyborach prezydenckich, nie są w polskiej polityce nowicjuszami. Szwedzcy mistrzowie Bosaka i spółki Razem zdążyli obskoczyć lub sympatyzować – oczywiście w różnych konfiguracjach - z wieloma partiami i organizacjami prawicowymi. Wymienię zaledwie kilka: Ruch Narodowy, Młodzież Wszechpolska, Unia Polityki Realnej, Liga Polskich Rodzin. Latami wydawali się jednak wyborcom zbyt radykalni, aby mogli odgrywać w państwie znaczące role. Plątali się na obrzeżach wielkiej polityki. Oczywiście nie każdemu z nich można przypisać poniższe, ale ludzi odrzucał ich: radykalizm, antyunijne poglądy, nacjonalizm, fanatyzm religijny, mizoginizm czy rasizm. Sytuacja zmieniła się, gdy przed ostatnimi wyborami do Parlamentu Europejskiego założyli koalicję "Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy" przekształconą następnie w Konfederację Wolność i Niepodległość. Mandatów do PE jeszcze nie zdobyli, ale do Sejmu RP już tak – mają 11 posłów. Z kolei ich wyłoniony w prawyborach kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak uzyskał w I turze 6,78 proc. głosów. Wskazało na niego 1 317 380 wyborców. Prawdopodobnie nie byłoby to możliwe, gdyby konfederaci poza zjednoczeniem się pod jednym sztandarem nie zmodyfikowali stylu działania. Źródło: PAP Reelekcja Andrzeja Dudy postawiłaby Konfederację w trudnej sytuacji W czasie kampanii prezydenckiej próżno szukać było słów podobnych do tych Brauna, tych o poparciu dla „liberalnego projektu batożenia” (homoseksualistów) czy Sławoimira Mentzena „nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej”. Udało się schować nawet Korwina-Mikke, w którym dopiero po I turze odezwał się drzemiący w nim troglodyta. Sam kandydat Boska w kampanii również zachowywał się nienagannie. Wygadany, elokwentny, momentami błyskotliwy i wciąż młody radykał, złagodniał. Nie poniżał rywali, nie wchodził w ataki personale. Wydawał się ponad takie proste zagrywki Widać, że ludzie Konfederacji zaczęli czerpać wzory od „najlepszych”. Nie szukałyby daleko – to kalka 1:1 ze Szwedzkich Demokratów. Oni, podobnie jak polska skrajna prawica przegrywali każde kolejne wybory. Zmieniło się to z chwilą, gdy przestali używać języka agresji, wbili się w garnitury i przestali ganiać po ulicach uchodźców. Bynajmniej nie zmienili poglądów. To nadal nacjonaliści pierwszej wody, tyle że ta paskudna twarz została podana wyborcom w ładnym opakowaniu. Efekt? W ostatnich wyborach na SD, partię Jimmie Åkessona, zagłosowało w ostatnich wyborach 17,6 proc. Szwedów. Konfederaci marzą przynajmniej o takim wyniku i dziś nie jest to wizja rodem z science fiction. Polityczne grillowanie Kaczyńskiego - o tym marzy Konfederacja Na razie ich wyborcy mogą przesądzić o reelekcji bądź odejściu Andrzeja Dudy. 28 czerwca w wieczór wyborczy Krzysztof Bosak ogłosił, że Konfederacja jest trzecią siłą polityczną w Polsce (katastrofa lewicowego Roberta Biedronia, ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza, a Szymon Hołownia nadal nie ma partii). Nawet jeśli to nadal jedynie pobożne życzenie Bosaka, to Andrzej Duda od razu pojął, że bez głosów wyborców przedstawiciela Konfederacji może być mu trudno o zwycięstwo w II turze nad Rafałem Trzaskowskim. Stąd natychmiastowy apel: "Bardzo niewiele dzieli nas z Krzysztofem Bosakiem. W wielu sprawach myślimy podobnie. Cel jest wspólny. Celem jest silna i bezpieczna Polska, która ma swoją godność. Polska, której interesy i sprawy są absolutnie na pierwszym miejscu. To mamy z całą pewnością wspólne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości". Umizgiwanie się do wyborców Bosaka jest raczej bezcelowe. Dla mnie, pamiętając o ich nacjonalistycznych ciągotach, odpychające. Ale to najmniej istotne. Niby dlaczego ludzie oddający niespełna tydzień temu głos na Bosaka mieliby głosować za tydzień na przedstawiciela partii, która latami walczyła o to, aby na prawicy nie wyrosła jej żadna, najmniejsza nawet konkurencja? Partii Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro nie ma co liczyć jako konkurencji – bez PiS i Jarosława Kaczyńskiego nie przekroczyłyby zapewne progu wyborczego. Co innego Konfederacja. Ona uwiera prezesa swoją niezależnością od niego. Zagłosowanie na Andrzeja Dudę byłoby dla zwolenników Konfederacji i Krzysztofa Bosaka przysłowiowym strzałem w stopę. Wraz z urzędem prezydenta oddaliby konkurentowi, jakim dla Konfederacji jest PiS, pełnię władzy na najbliższe trzy lata. A wtedy cała walka o systematyczny wzrost poparcia poszłaby na marne, bo PiS mógłby nadal rosnąć w siłę w sposób nieograniczony. Zaryzykuję, że ideowy wyborca Konfederacji patrząc na Andrzej Dudę, widzi Jarosława Kaczyńskiego. I nie jest to dla niego przyjemny widok. Na pewno nie na tyle, żeby przy nazwisku Duda postawić krzyżyk 12 lipca. Źródło: PAP Rafał Trzaskowski w Pałacu Prezydenckim to dla Konfederacji gwarancja, że PiS będzie osłabiony To dlatego, że wśród głosujących na Bosaka jest wielu młodych ludzi, którzy są wyznawcami skrajnego liberalizmu w gospodarce. Czy w ogóle przeszło im przez myśl, aby zagłosować na Dudę, który reprezentuje partię ocierającą się o gospodarczy socjalizm, która regulowałaby wszystko i wszystkich. O wiele lepszą wizją dla rasowego konfederaty będzie przyglądać się, jak PiS przez trzy lata boksuje się i "wykrwawia" w ewentualnej walce z Rafałem Trzaskowskim. No i pozostaje jeszcze to wspaniałe uczucie, gdy Kaczyński przychodzi po prośbie o głosy w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta. Bezcenne, a i ugrać coś będzie można przy okazji. Takiej potencjalnej szansy politycznego grillowania Jarosława Kaczyńskiego nie dostał w ostatnich latach nikt. Ot, okazja na odwet za upokorzenia I nazywanie Konfederacji partią pro kremlowską. Szampan już zmrożony Krzysztof Bosak zapowiedział, że zaapeluje przed II turą głosowania o "mądre korzystanie ze swoich praw wyborczych - zgodnie z rozumem i sumieniem". Zdaje sobie sprawę, kto na niego głosował, więc przekaz jest więcej, niż jasny. I nie jest to dobra informacja dla kandydata Andrzeja Dudy – randki nie będzie. Ba, Konfederacja w ogóle nie brała jej pod uwagę. Krzysztof Bosak, uczestnik "Tańca z gwiazdami" - od wyborczego tanga z Dudą woli zbójnickiego z PiS już po wyborach. Konfederacki szampan więc zmrożony, a jeśli 12 lipca wystrzeli, czeka nas pasjonujące 36 miesięcy w polskiej polityce.