Badanie dla WP. Polacy sceptyczni wobec wyborczych obietnic PiS

Ambitne deklaracje i zapowiedzi wprowadzenia kolejnych programów socjalnych zapewniły PiS kolejne zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Z badania przeprowadzonego na panelu Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski wynika jednak, że tylko 10 proc. respondentów jest pewne, że partia Jarosława Kaczyńskiego wywiąże się ze wszystkich obietnic.

Polacy są raczej sceptyczni wobec obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Aż 44 proc. badanych twierdzi, że partia rządząca nie zrealizuje wszystkich przedwyborczych zapowiedzi. Przeciwnego zdania jest 36 proc. respondentów. Zwraca uwagę wysoki odsetek niezdecydowanych. Wyrobionego zdania w tej kwestii nie ma co piąty Polak.

Których obietnic PiS nie zdoła spełnić?

7 października 2019, tuż przed wyborami, PiS ogłosiło nową "piątkę" na pierwsze 100 dni rządu. Respondenci Ariadny, którzy nie wierzą w spełnienie wszystkich deklaracji, zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: "Których obietnic wyborczych nie uda się zrealizować Prawu i Sprawiedliwości w kolejnej kadencji?". Prawie trzy czwarte badanych jako niemożliwą do realizacji obietnicę wskazała budowę 100 obwodnic miast. 58 proc. respondentów nie wierzy natomiast we wdrożenie programu darmowych badań profilaktycznych. Przypomnijmy, ma on objąć osoby po 40. roku życia.