Atak na Pawła Adamowicza. Polskie państwo musi się jeszcze wiele nauczyć

- Odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli spoczywa nie na firmach ochroniarskich, tylko na władzy - mówi były premier Leszek Miller, dzień po ataku nożownika na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. No właśnie: czy polskie władze przed i po tragicznym zamachu na polityka zachowały się tak, jak trzeba?

"Zwykle różnimy się z Panem Prezydentem Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z Nim i Jego Bliskimi, tak, jak - mam nadzieję - wszyscy nasi Rodacy. Modlę się o Jego powrót do zdrowia i pełni sił" - napisał niedługo po tragedii, która wydarzyła się na scenie WOŚP w Gdańsku, prezydent Andrzej Duda.

Na polityka spadły gromy: dlaczego głowa państwa, zamiast zapomnieć na chwilę o polityce i sporach, przypomina - jakby na siłę - to, że "różni się" z włodarzem Gdańska kojarzonym z Platformą Obywatelską? "Człowiek walczy o życie, a pan pisze o różnicach w poglądach? Brak słów", "Człowieku, nawet w chwili gdy prezydent Adamowicz walczy o życie, musisz udowadniać jak bardzo brakuje Ci taktu?", "Panie Prezydencie, jakie znaczenie mają podziały w takiej chwili? Czy naprawdę to czas i miejsce żeby je podkreślać? Trzymajmy kciuki za życie i zdrowie Pawła Adamowicza" - komentowali dziennikarze, politycy i internauci na Twitterze.

Zbyt duża nadgorliwość

Ale, no właśnie: czy aby na pewno to polski prezydent powinien informować na Twitterze o takich sprawach? Czy to właściwy tryb? Czy aby tak newraligiczne informacje nie powinny padać z ust lekarzy, policji?