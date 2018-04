Andrzej Duda liderem sondażu dla WP

Duda, Tusk, Biedroń - tak wygląda pierwsza trójka najnowszego sondażu prezydenckiego przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. To kolejne badanie, które potwierdza: to między nimi powinna rozegrać się walka o Pałac Prezydencki.

Na Andrzeja Dudę w pierwszej turze wyborów prezydenckich zagłosowałoby 27 proc. ankietowanych. Daje mu to niezmienne pierwsze miejsce w sondażu dla WP. Jeśli w wyborach wystartowałby Donald Tusk , zgromadziłby 21-procentowe poparcie. Tym samym znalazł się na drugim miejscu w naszym sondażu. Start przewodniczącego Rady Europejskiej nie jest potwierdzony, ale nie wydaje się to nieprawdopodobne.

Komorowski i Kaczyński z takim samym rezultatem

6 proc. ankietowanych stwierdziło, że zagłosowałoby na Pawła Kukiza. 3 proc. oddałoby swój głos na byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Co ciekawe uzyskałby on tyle samo głosów co prezes PiS Jarosław Kaczyński.