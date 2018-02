Agnieszka Gozdyra: Klincz, który się kończy. Efektem będzie wygrana innej siły

Od lat jesteśmy w klinczu. W klinczu dwóch partii, które nie potrafią (ani nie chcą) z niego wyjść. Ale - moim zdaniem - ten czas dobiega końca. Efektem będzie wygrana innej siły, która nie jest jeszcze ukształtowana, ale od dawna jest na nią miejsce.

Jest też wielkie społeczne oczekiwanie. Obecna polityczna epoka odchodzi do przeszłości - zresztą wraz z tradycyjnymi podziałami na prawicę i lewicę.

Są partie, które myślą, że znalazły cudowny sposób na wieczne trwanie przy władzy. (Czy każda partia, która wygrywa wybory, nie zaczyna w którymś momencie rozumować w ten sposób? Zazwyczaj to początek jej końca).

I są partie, których już nie ma, ale jeszcze o tym nie wiedzą.

Przyszłość zaś należy do tej, która przyniesie świeży pomysł, opowie zupełnie nową historię i obudzi tych, którzy są zniechęceni do polityki, uprawianej dla samej władzy (nie zaś dla ludzi). A tych zniechęconych jest bardzo wielu. Większość.

Właściwie zaczęłam pisać ten tekst od końca.

Początkiem miała być historia pomnika smoleńskiego, jaki od ośmiu lat powstaje w Warszawie. To, dlaczego nadal go nie ma, jest najlepszym dowodem na brak chęci wyjścia z gorszącego sporu o upamiętnienie tych, którzy sami już przemówić nie mogą.

Niestety, bardzo wielu osobom zależało na przedłużaniu sporu w tej sprawie. Piszę teraz przede wszystkim o partiach, które z konfliktu uczyniły narzędzie budowania poparcia. O partiach, których liderzy odkryli, że prościej jest ludzi skłócić niż zgromadzić wokół idei. I o partiach, które nie nie zauważyły, że to przestaje lub przestało już działać.

Pomnik smoleński powinien stać w Warszawie już od dawna. Jestem o tym przekonana, mając wciąż w pamięci nieprzebrane tłumy na Krakowskim zaraz po katastrofie oraz wielogodzinną kolejkę do pożegnania w Pałacu Prezydenckim. Ludzi, stojących wzdłuż trasy przejazdu kolejnych trumien, przewożonych z lotniska na Torwar. Ci ludzie przyszli tam z odruchu serca, chcąc się połączyć i pocieszyć w traumie. Tamte dni, a przede wszystkim wszyscy ci, którzy zginęli w feralnym locie, zasługują na upamiętnienie. Nie mam co do tego wątpliwości.

Ten pomnik nie powinien stać na cmentarzu, ponieważ cmentarz jest terenem szczególnym, w pewnym sensie zamkniętym. Pomnik upamiętniający tragiczną śmierć elity kraju i narodowy ból po stracie powinien stać w miejscu godnym, kojarzącym się z tamtym czasem. W tym sensie Krakowskie Przedmieście, gdzie tuż po katastrofie każdy biegł z potrzeby serca, jest miejscem właściwym.

Wstydem wszystkich stron sporu jest, że nie nastąpiło to do tej pory. Moim zdaniem nie ma na to usprawiedliwienia. I nie, nie trzeba było pytać o zdanie warszawiaków. To słaba wymówka. A jeśli dziś jakiś polityk rządzącej Warszawą Platformy twierdzi, że trzeba, to miał na to osiem lat. Trzeba było pytać. Jednak nie przypominam sobie, by w sprawie jakiegoś pomnika przeprowadzano referendum czy ankietę.

Ta historia jest gorsząca i źle świadczy o wszystkich

O tych, którzy chcą narzucać swoją wersję historii i podstępem prawnym wyszarpują kawałek miasta. O tych, którzy mając w ręku naprawdę godny projekt pomnika świateł porównywali go do nazistowskiego pomysłu, którego autorem był ulubiony architekt Hitlera, Albert Speer. Pomnik świateł jest też w miejscu tragedii WTC i tam jakoś nikomu nie przyszło do głowy, by czynić podobne porównania. Źle świadczy to także o tych, którzy twierdzili, że Trakt Królewski jest przestrzenią zamkniętą i nie da się tam wkomponować już nic, bez zburzenia układu przestrzennego tego miejsca. A jednak nie tak dawno, w zabytkowej, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO strefie, u zbiegu Miodowej, Podwala i Senatorskiej, stanął bardzo kontrowersyjny biurowiec, który zupełnie zmienia tamtejszą perspektywę. Czyli można.

Miastem rządzi (jeszcze) Platforma. Krajem - PiS. W katastrofie zginęli przedstawiciele wszystkich opcji. Elita. Przez osiem długich lat politycy nie byli w stanie porozumieć się co do sposobu i miejsca upamiętnienia jednego z najtragiczniejszych wydarzeń najnowszej historii Polski. Powtórzę - to zawstydzające.